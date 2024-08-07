Московский финансово-юридический университет обучит 1000 ветеранов СВО

Фонд "Защитники Отечества" подписал соглашение о сотрудничестве с Московскии финансово-юридическии университетом (МФЮА), что позволит ещё эффективнее обучать и трудоустраивать героев и их семьи.

Соглашение с Московским финансово-юридическим университетом, позволит расширить возможности предоставления поддержки нашим героям по обучению и трудоустройству. Также будем сотрудничать в молодежных проектах и патриотическом воспитании, оказании психологической и юридической помощи защитникам и их семьям заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва

По словам Анны Цивилёвой, различные направления деятельности вуза востребованы у ветеранов спецоперации.

"За время работы фонда пришло более 6000 запросов на трудоустройство. Защитники Отечества заинтересованы в получении качественного общего и дополнительного образования, благодаря которому они обретут востребованную профессию и найдут достойную работу. Мы должны сделать все возможное, чтобы наши герои могли реализоваться и дальше приносить пользу своей стране. Уверена, сотрудничество с ведущими вузами позволит решить все поставленные задачи", – проинформировала она.

При необходимости ветераны СВО с инвалидностью и дети героев смогут обучаться в университете в режиме онлайн.

"Мы приняли решение, что готовы обучить бесплатно 1000 ветеранов СВО. У нас для этого есть все условия. МФЮА ставит своей задачей воспитать настоящего патриота, который любит свою страну. Этой любви мы учим на собственном примере: огромным коллективом создаем университет мечты, где фундаментальные знания соприкасаются с практикой, творчеством, нравственно-патриотической культурой. Вместе с фондом «Защитники Отечества» мы сделаем еще больше", – сказал ректор МФЮА Алексей Забелин.

Московский финансово-юридический университет готовит квалифицированных специалистов для системы государственного управления. Здесь можно получить образование по таким направлениям, как государственно-правовые, финансово-правовые, гражданско-правовые, уголовно-правовые дисциплины, таможенное дело и право, финансы, налогообложение и финансовый учет, экономика, государственное и муниципальное управление, землеустройство и кадастр.

Помимо этого, в вузе обучают специалистов в сфере новой экономики и креативных индустрий. Это кафедры "журналистика, реклама и PR", "информационные системы и технологии", "дизайн".