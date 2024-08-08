В России увеличился спрос на золотые смартфоны Россияне стали чаще выбирать смартфоны золотого цвета. Спрос на них вырос на 150% в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом лидирующими цветами остаются чёрный и синий. Розовый набрал популярность в категории чехлов на смартфоны. 8 августа, 14:00 Растёт интерес покупателей к смартфонам золотого цвета. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Смартфоны в золотом цвете набирают популярность. В первом полугодии текущего года было приобретено в 2,5 раза больше устройств в этом цвете. За ним следует белый: такие смартфоны стали покупать в 1,2 раза чаще, чем в январе-июне 2023-го. Эти данные предоставлены компанией "МегаФон".

В целом же россияне остаются приверженцами более практичных расцветок. Самым популярным цветом смартфонов традиционно стал чёрный: на него пришлось более 51% проданных гаджетов. За ними следуют синие (18%) и зелёные (10%). А вот серые смартфоны теряют популярность: их приобретали в январе-июне 2024 года на 56% реже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Планшеты, наоборот, предпочитают брать именно в сером цвете (но если для детей — то в синем), а наушники популярнее белые — их выбирает каждый второй покупатель.

В тройку лидеров розовый цвет попал сразу по двум категориям товаров: умные часы и детские планшеты. Так, умные часы в розовом цвете выбирают 9% покупателей, детские умные часы — 27%, а детские планшеты — 29%.

По динамике спроса среди чехлов на смартфоны победили яркие расцветки. Розовый цвет стал лидером по приросту: в январе-июне 2024 года аксессуар в этом цвете приобретали в 5,2 раза чаще, чем в первом полугодии 2023 года. Следом по приросту идут фиолетовые, белые и зелёные чехлы. Впрочем, большая часть владельцев смартфонов предпочитает не скрывать любимый цвет девайса и выбирает прозрачные чехлы — так сделали 44% покупателей.

Чёрный цвет смартфонов является лидером не только среди россиян, но и по всему миру. Тем не менее временами наступают периоды триумфа непопулярных, казалось бы, цветов. Так случилось с iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, презентованными в 2022 году: модели в фиолетовом цвете моментально стали лидерами продаж в США. Согласно исследованию CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), в преддверии новогодних праздников в декабре того же года фиолетовые iPhone 14 Pro и 14 Pro Max выбирали 42% покупателей. На долю золотых тогда пришлось 24%, чёрные заняли только 3-ю строчку с 23%.

Тренд на фиолетовый цвет данных моделей прослеживается в первом полугодии 2023 года: 58% проданных смартфонов линейки iPhone 14 Pro и 14 Pro Max были фиолетовыми, тогда как чёрными — 24%. А вот в аналогичном периоде текущего года чёрный цвет вернул позиции, и две трети проданных iPhone 14 Pro и 14 Pro Max снова были в чёрном цвете.

Авторы Валерия Мишина