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Регион
9 августа, 13:59

В Москве задержан мотопутешественник Буров: он сбил сотрудника ГИБДД и бабушку

В Москве задержан мотопутешественник Василий Буров: по данным SHOT, он наехал на сотрудника ГИБДД, а потом, пытаясь скрыться, сбил бабушку.

Мотопутешественник Василий Буров. Фото © SHOT

Мотопутешественник Василий Буров. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, около пяти вечера полицейский мотопатруль попытался остановить байк "Сузуки" за выезд на встречку. Сначала байкер остановился, но потом резко сорвался с места, специально наехал на мотоцикл полицейского, травмировав сотрудников, а потом рванул скрываться по столичным улицам. На Проспекте мира он сначала влетел в легковушку, а потом выехал на тротуар и сбил 82-летнюю женщину. Пенсионерка в реанимации. У сотрудника ГИБДД ушиб голени.

Байкера удалось остановить. Им оказался мотопутешественник Василий Буров, который колесил на байке по всей России.

Кстати, пару лет назад он же в ролике для полиции просил "братьев-мотоциклистов" не гонять и не нарушать ПДД.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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