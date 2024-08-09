В Москве задержан мотопутешественник Буров: он сбил сотрудника ГИБДД и бабушку

По данным телеграм-канала, около пяти вечера полицейский мотопатруль попытался остановить байк "Сузуки" за выезд на встречку. Сначала байкер остановился, но потом резко сорвался с места, специально наехал на мотоцикл полицейского, травмировав сотрудников, а потом рванул скрываться по столичным улицам. На Проспекте мира он сначала влетел в легковушку, а потом выехал на тротуар и сбил 82-летнюю женщину. Пенсионерка в реанимации. У сотрудника ГИБДД ушиб голени.