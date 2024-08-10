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10 августа, 10:27

Пьяный петербуржец зарезал мужчину и чуть не убил женщину, играя в "голодные игры"

В Петербурге пьяный мужчина убил местного жителя и с ножом набросился на женщину

Задержанный, который зарезал мужчину и чуть не убил женщину. Обложка © Петербургская полиция

Задержанный, который зарезал мужчину и чуть не убил женщину. Обложка © Петербургская полиция

Напившийся до невменяемого состояния житель Красного Села в Петербурге решил, что участвует в "голодных играх" вооружился двумя ножами, вышел на улицу и стал нападать на прохожих, убив мужчину и тяжело ранив женщину, сообщает SHOT. Его кровавый променад был снят камерами видеонаблюдения.

Задержанный, который зарезал мужчину и чуть не убил женщину. Обложка © SHOT

Задержанный, который зарезал мужчину и чуть не убил женщину. Обложка © SHOT

Житель Петербурга напился, взял ножи и вышел ночью на улицу резать прохожих. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ, Петербургская полиция

По информации телеграм-канала, в ночь на субботу 35-летний Сергей Бабушкин вышел из дома на проспекте Ленина с ножом и в одной майке. Спустя несколько минут он набросился на 40-летнего Виктора, которому нанёс множественные ножевые ранения шеи и рук, а чуть позже — на 42-летнюю Татьяну. В итоге, мужчина скончался. Женщина сейчас госпитализирована.

Бабушкин позже был задержан. Он признался, что ощущал себя в "голодных играх" и был уверен, что ему надо убивать людей. Возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

Юрий Лысенко
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