Пьяный петербуржец зарезал мужчину и чуть не убил женщину, играя в "голодные игры"
В Петербурге пьяный мужчина убил местного жителя и с ножом набросился на женщину
Задержанный, который зарезал мужчину и чуть не убил женщину. Обложка © Петербургская полиция
Напившийся до невменяемого состояния житель Красного Села в Петербурге решил, что участвует в "голодных играх" вооружился двумя ножами, вышел на улицу и стал нападать на прохожих, убив мужчину и тяжело ранив женщину, сообщает SHOT. Его кровавый променад был снят камерами видеонаблюдения.
Задержанный, который зарезал мужчину и чуть не убил женщину. Обложка © SHOT
Житель Петербурга напился, взял ножи и вышел ночью на улицу резать прохожих. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ, Петербургская полиция
По информации телеграм-канала, в ночь на субботу 35-летний Сергей Бабушкин вышел из дома на проспекте Ленина с ножом и в одной майке. Спустя несколько минут он набросился на 40-летнего Виктора, которому нанёс множественные ножевые ранения шеи и рук, а чуть позже — на 42-летнюю Татьяну. В итоге, мужчина скончался. Женщина сейчас госпитализирована.
Бабушкин позже был задержан. Он признался, что ощущал себя в "голодных играх" и был уверен, что ему надо убивать людей. Возбуждено дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".