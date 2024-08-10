Пьяный петербуржец зарезал мужчину и чуть не убил женщину, играя в "голодные игры"

Напившийся до невменяемого состояния житель Красного Села в Петербурге решил, что участвует в "голодных играх" вооружился двумя ножами, вышел на улицу и стал нападать на прохожих, убив мужчину и тяжело ранив женщину, сообщает SHOT. Его кровавый променад был снят камерами видеонаблюдения.

Задержанный, который зарезал мужчину и чуть не убил женщину. Обложка © SHOT

Житель Петербурга напился, взял ножи и вышел ночью на улицу резать прохожих. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ, Петербургская полиция

По информации телеграм-канала, в ночь на субботу 35-летний Сергей Бабушкин вышел из дома на проспекте Ленина с ножом и в одной майке. Спустя несколько минут он набросился на 40-летнего Виктора, которому нанёс множественные ножевые ранения шеи и рук, а чуть позже — на 42-летнюю Татьяну. В итоге, мужчина скончался. Женщина сейчас госпитализирована.