Китайский аккумулятор с AliExpress спалил самокат жителя Екатеринбурга, который он собрал сам, отдав за это 100 с лишним тысяч рублей. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, пару лет назад Евгений начал собирать своего двухколёсного "коня" — закупал различные детали и комплектующие. На всё потратил около 100 тысяч рублей. Не так давно у него сломался аккумулятор, и его пришлось отдать в ремонт. На замену заказал китайский с "алика", заплатив почти 20 тысяч рублей.