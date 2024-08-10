Китайский аккумулятор с AliExpress спалил самокат жителя Екатеринбурга
Китайский аккумулятор с AliExpress спалил самокат жителя Екатеринбурга, который он собрал сам, отдав за это 100 с лишним тысяч рублей. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.
Китайский аккумулятор с AliExpress спалил самокат жителя Екатеринбурга. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
По данным телеграм-канала, пару лет назад Евгений начал собирать своего двухколёсного "коня" — закупал различные детали и комплектующие. На всё потратил около 100 тысяч рублей. Не так давно у него сломался аккумулятор, и его пришлось отдать в ремонт. На замену заказал китайский с "алика", заплатив почти 20 тысяч рублей.
Прошла буквально пара дней, как тот самый аккумулятор загорелся прямо во время поездки по улице Челюскинцев.