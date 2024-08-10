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10 августа, 11:26

Китайский аккумулятор с AliExpress спалил самокат жителя Екатеринбурга

Китайский аккумулятор с AliExpress спалил самокат жителя Екатеринбурга, который он собрал сам, отдав за это 100 с лишним тысяч рублей. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Китайский аккумулятор с AliExpress спалил самокат жителя Екатеринбурга. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Китайский аккумулятор с AliExpress спалил самокат жителя Екатеринбурга. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Китайский аккумулятор с AliExpress спалил самокат жителя Екатеринбурга. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, пару лет назад Евгений начал собирать своего двухколёсного "коня" — закупал различные детали и комплектующие. На всё потратил около 100 тысяч рублей. Не так давно у него сломался аккумулятор, и его пришлось отдать в ремонт. На замену заказал китайский с "алика", заплатив почти 20 тысяч рублей.

Прошла буквально пара дней, как тот самый аккумулятор загорелся прямо во время поездки по улице Челюскинцев.

Китайский аккумулятор с AliExpress спалил самокат жителя Екатеринбурга. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Китайский аккумулятор с AliExpress спалил самокат жителя Екатеринбурга. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

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SHOT ПРОВЕРКА

Николь Вербер
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