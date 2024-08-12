Российские военные отразили атаку ДРГ на пункт пропуска в Белгородской области

Российские военные отразили атаку украинской диверсионной группы на пункте пропуска Колотиловка в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. В итоге ВСУ потеряли до семи солдат, 15 человек было ранено, также подбита украинская техника.