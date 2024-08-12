Российские военные отразили атаку ДРГ на пункт пропуска в Белгородской области
Российские военные отразили атаку украинской диверсионной группы на пункте пропуска Колотиловка в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. В итоге ВСУ потеряли до семи солдат, 15 человек было ранено, также подбита украинская техника.
По данным телеграм-канала, сегодня в районе 5 утра всушники начали обстреливать пункт пропуска. Атаку вели около 50 человек при поддержке шести танков Т-64Б и бронетехники.
Бой приняли пограничники и военнослужащие, которые отразили атаку. С воздуха диверсантов накрыла авиация. Часть ДРГ сбежала, бросив машины.
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