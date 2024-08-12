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12 августа, 09:31

Life.ru публикует видео операции по спасению девушки, три часа просидевшей на окне в Москве

Девушку, которая три часа сидела в окне восьмого этажа в Москве, спасли

Девушка, которая три часа сидела на окне 8 этажа в Москве. Фото © Life.ru

Девушка, которая три часа сидела на окне 8 этажа в Москве. Фото © Life.ru

Девушку, которая три часа сидела в окне восьмого этажа в Москве, спасли. Как сообщает корреспондент Life.ru, сотрудники МЧС провели целую операцию: сначала залили её водой, а затем втянули внутрь подъезда.

Девушку, которая три часа сидела в окне восьмого этажа в Москве, спасли. Видео © Life.ru

За всё это время девушка несколько раз вставала, громко кричала на кого-то в подъезде, затем снова садилась и требовала, чтобы к ней никто не подходил. Особенно — бывший парень, который вместе с сотрудниками МЧС пытался её спасти. В итоге москвичку сняли с окна и передали медикам.

Девушку, которая три часа сидела в окне восьмого этажа в Москве, спасли. Видео © Life.ru

Александра Вишнякова
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