Life.ru публикует видео операции по спасению девушки, три часа просидевшей на окне в Москве

Девушку, которая три часа сидела в окне восьмого этажа в Москве , спасли. Как сообщает корреспондент Life.ru, сотрудники МЧС провели целую операцию: сначала залили её водой, а затем втянули внутрь подъезда.

За всё это время девушка несколько раз вставала, громко кричала на кого-то в подъезде, затем снова садилась и требовала, чтобы к ней никто не подходил. Особенно — бывший парень, который вместе с сотрудниками МЧС пытался её спасти. В итоге москвичку сняли с окна и передали медикам.