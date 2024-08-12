Life.ru публикует видео операции по спасению девушки, три часа просидевшей на окне в Москве
Девушку, которая три часа сидела в окне восьмого этажа в Москве, спасли
Девушка, которая три часа сидела на окне 8 этажа в Москве. Фото © Life.ru
Девушку, которая три часа сидела в окне восьмого этажа в Москве, спасли. Как сообщает корреспондент Life.ru, сотрудники МЧС провели целую операцию: сначала залили её водой, а затем втянули внутрь подъезда.
Девушку, которая три часа сидела в окне восьмого этажа в Москве, спасли. Видео © Life.ru
За всё это время девушка несколько раз вставала, громко кричала на кого-то в подъезде, затем снова садилась и требовала, чтобы к ней никто не подходил. Особенно — бывший парень, который вместе с сотрудниками МЧС пытался её спасти. В итоге москвичку сняли с окна и передали медикам.
Девушку, которая три часа сидела в окне восьмого этажа в Москве, спасли. Видео © Life.ru