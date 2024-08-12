Водитель "Лады" сбил женщину с двухлетним ребёнком во дворе дома в Подольске
Водитель "Лады" сбил женщину с двухлетним ребёнком во дворе жилого дома в Подольске. По данным SHOT, за рулём "десятки" сидел 44-летний Оганес Е. В какой-то момент он неожиданно дал по газам после разворота и сбил 27-летнюю маму с маленьким ребёнком.
Водитель "Лады" сбил женщину с двухлетним ребёнком во дворе жилого дома в Подольске. Видео © SHOT
Оба пострадавших доставлены в местную ЦРБ. У женщины ушиб бедра и ссадины на пояснице, у её сына — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
Ранее водителя "десятки" уже лишали прав.
Обложка ©
SHOT