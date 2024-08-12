Водитель "Лады" сбил женщину с двухлетним ребёнком во дворе дома в Подольске

Водитель "Лады" сбил женщину с двухлетним ребёнком во дворе жилого дома в Подольске. По данным SHOT, за рулём "десятки" сидел 44-летний Оганес Е. В какой-то момент он неожиданно дал по газам после разворота и сбил 27-летнюю маму с маленьким ребёнком.