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12 августа, 09:17

Водитель "Лады" сбил женщину с двухлетним ребёнком во дворе дома в Подольске

Водитель "Лады" сбил женщину с двухлетним ребёнком во дворе жилого дома в Подольске. По данным SHOT, за рулём "десятки" сидел 44-летний Оганес Е. В какой-то момент он неожиданно дал по газам после разворота и сбил 27-летнюю маму с маленьким ребёнком.

Водитель "Лады" сбил женщину с двухлетним ребёнком во дворе жилого дома в Подольске. Видео © SHOT

Оба пострадавших доставлены в местную ЦРБ. У женщины ушиб бедра и ссадины на пояснице, у её сына — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Ранее водителя "десятки" уже лишали прав.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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