Виды на жизнь: Составлена карта потенциально обитаемых звёздных систем Как выясняется, вполне приемлемые для известной нам жизни условия на самом деле в космосе весьма широко распространены. 12 августа, 21:13 Составлена карта ближайших звёзд с подходящими для обитания условиями. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik

Мы с вами во Вселенной находимся в целом в самых среднестатистических условиях. Наша звезда по имени Солнце принадлежит к одной из самых широко распространённых в космосе разновидностей звёзд: жёлтые карлики. И если посмотреть, скажем, на список ближайших к нам звёзд в радиусе 16 световых лет (их порядка 70), то большинство — жёлтые, оранжевые и красные карлики, то есть маломассивные звёзды вроде Солнца или ещё меньше.

via GIPHY Прохождение Венеры по диску Солнца. Фото © Giphy

И это на самом деле обнадёживает, потому что только у таких звёзд и стоит надеяться найти обитаемые миры. Почему? Прежде всего потому, что такие звёзды "живут" и дарят свой свет миллиарды и миллиарды лет. Очень массивные светила, к сожалению, по вселенским масштабам — бабочки-однодневки, десяток-другой миллионов лет — и звезда взрывается сверхновой. Если у неё при этом есть планета, то этой планете не поздоровится. А за пару десятков миллионов лет жизнь на ней не может ни самозародиться, ни даже как-то значительно развиться из уже "готового" материала. Да и если, допустим, что-то разовьётся, то погибнет вместе со своим солнцем.

А другой важный фактор помимо долговечности звезды — спокойствие её излучения. Допустим, у неё есть планета на самом лучшем расстоянии: не слишком далеко и не слишком близко, а так, что вода может находиться в состоянии жидкости. Допустим, эта вода есть. Есть океаны, есть атмосфера с облаками и дождями. Всё это, безусловно, прекрасно, но только если солнце этой планеты при всём при этом не бомбит её рентгеновским и прочим смертоубийственным излучением. Конечно, от нашего, казалось бы, мирного Солнца такая гадость тоже поступает. К примеру, уже в 400 километрах над Землёй, на Международной космической станции, космонавты пребывают в такой радиации, как будто они там ежедневно делают по шесть рентгеновских снимков. Но нас на поверхности планеты её магнитосфера и атмосфера надёжно оберегают и пропускают к нам только радугу живительного света.

Поэтому при рассмотрении планет на предмет их жизнепригодности исходят из вопроса, могли бы они при таких же возможностях, как у Земли, защищать своих детей. А это означает, что желательно видеть эти планеты возле каких-нибудь звёзд подобрее. Хотя бы ненамного суровее Солнца.

Именно из таких соображений астрономы обратились к помощи космической рентгеновской обсерватории Chandra, названной в честь знаменитого астрофизика, который изучал эволюцию звёзд, — Субраманьяна Чандрасекара. Телескоп Chandra может видеть, как много рентгеновского света идёт от той или иной звезды. А по этому признаку астрономы делают вывод, можно ли около неё ужиться.

По полученным данным учёные составили картину того, что мы имеем в ближайшем к нам космическом пространстве в радиусе порядка 50 световых лет. И по этой карте выходит, что мы на самом деле имеем довольно много хорошего, а именно — целые десятки вполне милосердных звёзд. То есть если бы у них у всех были планеты в идеальной зоне (зоне потенциальной обитаемости), то на этих планетах можно было бы неплохо себя чувствовать.

Трёхмерная карта ближайших к Солнцу звёзд, у которых могут быть пригодные для жизни планеты. Видео © chandra.harvard.edu

Далеко не все эти звёзды на карте имеют подтверждённые или хотя бы подозреваемые планеты. Но это абсолютно не говорит о том, что их там нет. Проблема в том, что техника пока что в основном позволяет видеть только очень огромные и массивные планеты. Их замечают, когда они следуют "транзитом" по диску своей звезды или по их гравитационному воздействию на звезду (звезда немного "раскачивается"). Соответственно, маленькую планету обнаружить гораздо труднее. А жизнь мы прежде всего ищем не на газовых гигантах (хотя, конечно, кто их знает, и потом у них же твёрдые луны могут быть), а на маленьких каменистых планетах, как Земля, Марс, Венера, Меркурий.

Авторы Адель Романенкова