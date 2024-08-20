Есть такая профессия — электросамокаты обслуживать: спецпроект о том, кто и как обеспечивает работу десятков тысяч самокатов в городе

Вы когда-нибудь задумывались о том, кто заряжает и чинит электросамокаты, перевозит из закоулков, где их оставили, в места, где мобильный транспорт нужнее всего? А кто следит за соблюдением ПДД и обучает безопасному вождению? Поговорили об этом с командой помощников "Яндекс.Самокатов".

Вслед за новым транспортом появились и новые профессии — скауты, энерджайзеры, промоутеры. Например, чтобы в вашем районе было достаточно готовых к поездке самокатов, больше 20 тысяч батарей ежедневно перезаряжают энерджайзеры сервиса. У них даже есть специальная экипировка и энергосёдла собственной разработки "Яндекса", состоящие из сиденья самоката и шкафа для перевозки батарей. А чтобы на парковках самокаты стояли ровно, красиво и никому не мешали, больше 200 скаутов в день следят за порядком во всех крупных городах. За день каждый из них накатывает по 50–60 км.

Наши коллеги из АЧБД создали проект, в котором главные роли достались "невидимым героям", стоящим за тем, чтобы вы комфортно и безопасно добирались из точки А в точку Б.