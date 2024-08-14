От Хрущёва до Миронова: 6 советских знаменитостей, ставших прототипами героев мультфильмов Наверное, каждый человек, рождённый в СССР, навсегда запомнил персонажей из любимых мультиков. Вот только мало кто знает, как создавали героев, покоривших сердца миллионов зрителей разных поколений. Оказывается, отчасти они даже существовали в реальной жизни. 14 августа, 15:00 Какие культовые личности СССР оказались прототипами персонажей советских мультфильмов. Обложка © ИТАР-ТАСС © Кадр из фильма "Голубой щенок" / Kinopoisk, © Wikipedia / Grigory Petrovich Goldstein, кадр из фильма "38 попугаев" / Kinopoisk

Советские мультфильмы не теряют популярность даже спустя много лет. Конечно, они нарисованы не так хорошо, как современные, зато в них заложен глубокий смысл, присутствует хороший юмор, а главное — их создатели умели наделять персонажей настоящими человеческими чертами, благодаря чему они буквально оживали на экранах. Многие персонажи были срисованы с реальных людей, хотя в этом сами режиссёры не всегда сознавались. Иногда схожесть отрицали по политическим соображениям, а иногда — чтобы не обидеть человека. Тем не менее, как говорится, получилось один в один. Кто стал прототипом героев советских мультфильмов, рассказывает Life.ru.

Андрей Миронов — Чёрный кот

Андрей Миронов стал прототипом Чёрного кота из мультика "Голубой щенок". Фото © ИТАР-ТАСС. Кадр из фильма "Голубой щенок", режиссёр Ефим Гамбург, сценаристы Юрий Энтин, Дьюла Урбан / Kinopoisk

Известный Чёрный кот из мультфильма "Голубой щенок" был срисован с актёра Андрея Миронова. Хотя многие считают, что его прототипом стал Фредди Меркьюри, в те годы в СССР о нём ещё не знали. Правда, не все черты кота были заимствованы у Миронова. Создатели мультфильма решили взять за основу мимику актёра и, конечно, его голос, а вот пластичностью кота "наделил" Андрей Дрознин, профессор Щукинского училища с кафедры пластической выразительности. Благодаря его движениям появился знаменитый танец.

Армен Джигарханян и тот самый Волк

Кто озвучивал Волка в мультфильме "Жил-был пёс"? Его озвучивал Армен Джигарханян. Фото © ИТАР-ТАСС. Кадр из фильма "Жил-был пёс", режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров / Kinopoisk

Мультфильм "Жил-был пёс" получил большую популярность благодаря харизматичному герою — Волку. Мало кто знает, что изначально персонаж должен был выглядеть иначе. Но режиссёрам пришлось внести изменения из-за того, что актёр озвучки, которого утвердили, заболел и не смог участвовать в создании мультфильма. Тогда для этой роли выбрали Армена Джигарханяна, но его хриплый голос совершенно не подходил нарисованному персонажу. В итоге волка переделали и он стал очень похож на актёра.

Никита Хрущёв в мультике "Жил-был пёс"

Никита Хрущёв стал прообразом ребёнка в мультике "Жил-был пёс", так режиссёр отомстил советской власти. Фото © ТАСС / Валентин Соболев. Кадр из фильма "Жил-был пёс", режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров / Kinopoisk

"Жил-был пёс" известен и ещё одним маленьким персонажем. Оказалось, что режиссёр мультфильма решил отомстить цензорам, которые не приняли первоначальное название "Собачья жизнь" и заставили изменить его. В мультфильме появился герой — малыш, которого похитил Волк. Его режиссёр срисовал с юного Никиты Хрущёва. Повезло, что схожесть цензоры не заметили и проект вышел в свет.

Советский Винни Пух и Евгений Леонов

Известного Винни Пуха срисовали с актёра Евгения Леонова, который также озвучивал персонажа. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров. Кадр из фильма "Винни Пух", режиссёр Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, Алан Милн / Kinopoisk

Всеми любимый Винни Пух был срисован с актёра Евгения Леонова. Эта идея пришла создателям мультфильма не сразу. Они долго не могли утвердить, как должен выглядеть знаменитый медведь. Тогда решили сначала найти подходящий голос и, отталкиваясь от него, придумать внешность персонажа. Выбор пал на Евгения Леонова. Он сразу покорил режиссёра, но не голосом, а лицом. Так Евгений Леонов "подарил жизнь" Винни Пуху.

"Домомучительница" Фаина Раневская

Фаина Раневская обиделась на режиссёра мультфильма про Карлсона за её "схожесть" с Фрекен Бок. Кадр из фильма "Подкидыш", режиссёр Татьяна Лукашевич, сценарист Агния Барто, Рина Зелёная / Kinopoisk. Кадр из фильма "Малыш и Карлсон", режиссёр Борис Степанцев, сценаристы Борис Ларин, Астрид Линдгрен / Kinopoisk

Мультфильм про Карлсона, который живёт на крыше, стал советской классикой. Мультфильм часто пересматривают до сих пор. Комические герои нравятся не только детям, но и взрослым. Одним из ярких второстепенных персонажей является Фрекен Бок. Пышная дама со скверным характером покорила зрителей, а срисовали её с Фаины Раневской. Как известно, "домомучительница" была не красавицей, поэтому Раневская сначала обиделась на режиссёра за такое сравнение. В итоге создатели убедили звезду озвучить героиню и она осталась очень довольна проделанной работой.

Владимир Ленин — Попугай

Леонид Шварцман срисовал попугая из мультфильма с Владимира Ленина. Фото © Wikipedia / Grigory Petrovich Goldstein. Кадр из фильма "38 попугаев", режиссёр Иван Ефимцев, сценарист Григорий Остер / Kinopoisk

Леонид Шварцман, подаривший нам мультфильм "38 попугаев", никогда не скрывал, что при создании Попугая старался сделать его похожим на Владимира Ленина. В основном сходство было в жестикуляции. Попугай, как и великий вождь, любил широко размахивать руками — точнее, крыльями. Характер у героя тоже был не из простых! Хоть Шварцман и старался точно передать образ Ленина, но пародировать его голос всё же не решился, ведь тогда цензоры могли не выпустить мультфильм.

Удивительно, как некоторые человеческие черты характера и внешности забавно смотрятся в мультфильмах. В них отлично раскрываются все плюсы и минусы людей, а также нелепые ситуации, которые в жизни могут казаться очень серьёзными. Советские режиссёры отлично понимали это, поэтому старались привносить в свои мультфильмы нотки настоящего. Ранее Life.ru вспомнил 10 крылатых фраз из советских мультиков, которые с годами стали только актуальнее.

Авторы Дана Третьякова