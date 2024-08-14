Началась переработка автомобильных масел в компонент для возведения дорог Запущен пилотный проект по переработке использованных автомобильных масел. Технология предлагает отрасли эффективное и экологичное решение, с помощью которого можно повысить безопасность окружающей среды. 14 августа, 16:17 Запущен проект по переработке автомобильных масел. Обложка © пресс-служба "Газпром нефти"

Идёт работа над дальнейшим расширением продуктовой корзины материалами с использованием переработанного вторичного сырья. В этом году реализовали пилотный проект вовлечения отработанных автомобильных масел в производство пластификатора — ключевого компонента полимерно-битумных вяжущих. Об этом рассказал руководитель битумного бизнеса компании "Газпром нефть" Дмитрий Орлов.

Он отметил, что технология предлагает отрасли эффективное и экологичное решение по безопасной переработке использованных смазочных материалов, повышая ресурсную базу для производства востребованных рынком современных битумных материалов.

В продуктовом портфеле компании — больше 300 наименований битумных материалов. Для разработки новых рецептур битумов и улучшения характеристик уже существующих продуктов специалисты задействовали собственный специализированный научно-исследовательский центр битумных материалов в Рязани.







Собственное предприятие по строительству дорог позволяет в онлайн-режиме оценивать эффект от применения новых технологий. Это открывает возможность оперативной апробации и доработки рецептур битумных материалов и дорожно-строительных технологий. Пример — выпуск специализированной гранулы на основе битумного вяжущего и вторичной целлюлозы. Эта добавка надёжно скрепляет компоненты асфальтобетонной смеси и предотвращает образование колеи. Быстро оценив эффективность, компания предложила это решение рынку, и теперь оно успешно применяется на автомобильных дорогах в республиках Коми и Татарстане, в Новгородской, Рязанской и Ростовской областях.

Авторы Валерия Мишина