5 вагонов товарного поезда с азотным удобрением сошли с рельсов в Тольятти. Об этом сообщает SHOT .

Информацию о ЧП также подтвердили и в Приволжской транспортной прокуратуре. Всё произошло на 109-м км Куйбышевской железной дороги в районе станции "Жигулёвское море" на пути необщего пользования. В общей сложности с ж/д путей сошли 5 вагонов с азотным удобрением 42-вагонного товарного поезда, 3 из которых опрокинулись.