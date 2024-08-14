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14 августа, 18:53

5 вагонов товарного поезда с азотным удобрением сошли с рельсов в Тольятти

Вагоны сошли с рельсов в Тольятти. Обложка © Telegram/Приволжская транспортная прокуратура

Вагоны сошли с рельсов в Тольятти. Обложка © Telegram/Приволжская транспортная прокуратура

5 вагонов товарного поезда с азотным удобрением сошли с рельсов в Тольятти. Об этом сообщает SHOT.

Вагоны сошли с рельсов в Тольятти. Фото © Telegram/Приволжская транспортная прокуратура

Вагоны сошли с рельсов в Тольятти. Фото © Telegram/Приволжская транспортная прокуратура

Информацию о ЧП также подтвердили и в Приволжской транспортной прокуратуре. Всё произошло на 109-м км Куйбышевской железной дороги в районе станции "Жигулёвское море" на пути необщего пользования. В общей сложности с ж/д путей сошли 5 вагонов с азотным удобрением 42-вагонного товарного поезда, 3 из которых опрокинулись.

Погибших и пострадавших нет, задержек в движении поездов также не наблюдается. На место едут два восстановительных поезда.

Николь Вербер
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