На мобильные игры россияне стали тратить на 85% больше времени В 2024 году россияне ежемесячно стали проводить за мобильными играми свыше 11 часов. Это на 85% больше показателя 2023 года. Также активно растёт и аудитория игровых приложений — в июле она увеличилась в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 15 августа, 11:16 Россияне стали больше играть в мобильные игры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

В среднем в 2024 году пользователь мобильных онлайн-игр тратил на них 11 часов 30 минут ежемесячно. При этом год назад на смартфонные игры у россиян уходило около 6 часов 10 минут в месяц. Число пользователей игровых приложений также выросло: с начала года аудитория популярных мобильных игр выросла на 28% в июле, а в сравнении с июлем 2023 года показатель увеличился на 53%. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр.

Наиболее популярной игрой по объёму потраченного интернет-трафика за 6 месяцев 2024 года стала Mobile Legends, которая год назад замыкала топ-3. Следом за ней идут онлайн‑платформа для создания игр ROBLOX, игра-песочница Minecraft, шутер Call Of Duty и игра жанра "три в ряд" Gardenscapes.

Чуть более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на россиян 36–45 лет (34%). Вторая самая активная категория — абоненты 26–35 лет (28%), ещё 17% интернет-трафика этого сегмента потребляют россияне 46–55 лет. Мужская и женская аудитории любят мобильные игры почти одинаково — мужчины составляют 52% от всех пользователей, на них же приходится 54% от всех потраченных в играх гигабайтов.

— Мы видим, что сегмент мобильных игр бурно развивается и привлекает всё больше россиян вне зависимости от пола и возраста. В ответ на это компания разработала тариф для геймеров, который, помимо минут связи и пакета интернета, включает в себя игровую валюту на самые популярные мобильные игры: от PUBG Mobile и StandOff 2 до Mobile Legends. Каждый месяц игрок может менять свой выбор и получать пакет игровой валюты для разных онлайн-игр в дополнение к услугам связи, — поясняет руководитель по продуктам и операционной эффективности компании Пётр Чернявский.

По результатам исследования, в 2024 году больше всего интернет-трафика на мобильные игры потребляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. В топ-5 регионов по активности геймеров также входят Чита и Новосибирск.

Авторы Валерия Мишина