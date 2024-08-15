В Уфе многодетный отец сделал стерилизацию, а через год у него родился ребёнок

Многодетный отец сделал стерилизацию в уфимской клинике, а через год у него появился пятый ребёнок. Мужчина сильно удивился и теперь судится с клиникой. Врачи же называют произошедшее чудом. Подробности истории публикует SHOT.

Тот самый многодетный отец. Фото © SHOT

В 2022-ом году 45-летний отец четверых детей Максим пришёл в клинику "Промедицина", чтобы раз и навсегда покончить с отцовством. Ему провели операцию по мужской контрацепции — лишению репродуктивной функции — за 30 тысяч рублей. В этот же день уверенного в том, что с новыми членами семьи покончено, Максима выписали. А вскоре он узнал, что снова станет отцом. В ноябре прошлого года у него родился пятый ребёнок.

С тестом ДНК, который подтвердил, что малыш является родным ребёнком Максима, и спермограммой Максим пришёл обратно в клинику. Сотрудники назвали произошедшее чудом: мол, организм у Максима крепкий, плодовитый. Клиника предложила вернуть деньги за операцию, а вот что касается морального ущерба — оставила Максима наедине с проблемами.