Спас 233 жизни: Пилот "кукурузного рейса" признался, что многое сделал не по инструкции

Командир экипажа лайнера А321 "Уральских авиалиний", выполнившего жёсткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье пять лет назад, заявил, что мысленно возвращался в утро аварии много раз. Несмотря на то что Дамир Юсупов спас 233 человека, находящихся на борту, свои действия он по сей день оценивает критично. Об этом пилот заявил в беседе с РИА "ФедералПресс".

"Многое сделал не по инструкции. Слышал критику в свой адрес. Осознаю, что допустил и некоторые ошибки. Но, зная результат и отчёт о произошедшем, я бы не осмелился что-то поменять. Даже если мы совершили какие-то ошибки, они пошли нам в плюс. Да, самолёт жалко. Но главное — спасённые жизни, а не медали и звания", — отметил Юсупов.

По имеющимся данным, в воздушное судно, следовавшее из Жуковского в Симферополь, врезалась стая чаек. Во время ЧП на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате жёсткой посадки в кукурузном поле пострадало 74 человека. Погибших нет, и в этом, считают эксперты, заслуга членов экипажа, в том числе и Дамира Юсупова. Life.ru вёл видеотрансляцию на месте ЧП.