Благоприятные дни августа 2024: когда можно стричься, путешествовать и менять жизнь Известно, что звёзды оказывают большое влияние на жизнь людей, но также важную роль играет Луна. Множество сфер жизни тесно связаны с лунным календарём. Каждый такой день имеет свои уникальные особенности, о которых важно знать каждому. 17 августа, 14:00 Какие дни в августе самые благоприятные: календарь стрижек и новой жизни. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Nikki Zalewski, Anton27

Как правило, лунные сутки не совпадают с земными, так как оси спутника и нашей планеты разные. Лунные дни считаются от восхода светила, аналогично тому, как считаются земные, но при этом солнечный год почти на 11 суток длиннее лунного. Также выделяются и фазы Луны: растущая и убывающая. Удивительно, но именно лунные дни оказывают невероятное влияние на все сферы жизни человека. По специальному календарю даже можно узнать, когда стоит воздержаться от застолий, алкоголя, а иногда и общения. Life.ru рассказал, какие дни в августе 2024 года станут благоприятными для стрижки, путешествий и смены образа жизни.

Когда стричься в августе 2024-го

Когда стричь волосы в августе 2024: укоротить длину волос можно 24 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LariBat

Самый благоприятный день для смены прически в августе 2024 года — 24-е число. Можно менять цвет волос, укорачивать стрижку и делать причёски. Состригая старые волосы, вы сможете улучшить здоровье и материальное положение. А если решитесь покраситься, то не стоит прибегать к радикальным изменениям, лучше осветлить цвет на пару тонов — таким образом вы притянете "светлую" энергию.

Также хорошими днями для похода в парикмахерскую в августе 2024-го станут: 18 августа. В этот день можно смело укорачивать волосы, ведь это пойдёт на пользу организму, а вот с окрашиванием лучше повременить, оно может доставить немало проблем.

В этот день можно смело укорачивать волосы, ведь это пойдёт на пользу организму, а вот с окрашиванием лучше повременить, оно может доставить немало проблем. 22 августа. Если накануне вас ждут перемены в жизни, то в этот день не стоит состригать волосы, зато вселенная будет расположена к тому, чтобы привнести яркие краски, поэтому можно задуматься о смене цвета волос.

Благоприятные дни августа 2024-го для путешествий

Благоприятные дни для путешественников в августе: в дорогу можно отправляться 17, 19, 21 и 24 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kitzcorner

Август богат на благоприятные дни и располагает к путешествиям. Самыми лучшими датами для дальних поездок станут: 17 августа. В этот день Луна будет благосклонна к путешественникам. Можно отправиться как в дальние поездки, так и просто выехать за город с хорошей компанией.

В этот день Луна будет благосклонна к путешественникам. Можно отправиться как в дальние поездки, так и просто выехать за город с хорошей компанией. 19 августа. Постарайтесь больше двигаться и не сидеть на месте. Трекинг в горы или сплав по реке станут отличным времяпрепровождением в этот день.

Постарайтесь больше двигаться и не сидеть на месте. Трекинг в горы или сплав по реке станут отличным времяпрепровождением в этот день. 21 августа. В этот день все риски минимизированы, поэтому смело можно заняться чем-нибудь экстремальным или отправиться в дальнее путешествие.

В этот день все риски минимизированы, поэтому смело можно заняться чем-нибудь экстремальным или отправиться в дальнее путешествие. 24 августа. Лучшим путешествием станет спонтанное, оно принесёт множество ярких эмоций.

Лучший день в августе, чтобы изменить жизнь

Лунный календарь на август 2024 года: 17, 23 и 31 августа станут лучшими днями для новых начинаний. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tonktiti

В августе будет ещё целых три дня, которые станут лучшими для любых начинаний. Если вы долго планировали изменить жизнь, то не упустите возможность 17, 23 и 31 августа. В это время удаётся всё! Маленькие или большие начинания — неважно, главное, не упустить шанс. Вселенная будет благоволить целеустремлённым и амбициозным людям. Все проекты в сфере творчества, бизнеса, учёбы, законодательства и других сфер обречены на успех!

Конечно, нельзя отрицать тот факт, что космические тела оказывают влияние не только на природные явления Земли, но и на её жителей. Тем не менее иногда можно довериться интуиции и не ждать подходящего лунного дня или астрологического периода, ведь жизнь ваша, а значит, и решения принимать вам. Ранее Life.ru поделился гороскопом астролога Тамара Глобы на август 2024 года.

Авторы Дана Третьякова