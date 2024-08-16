Обещали $2000: Официантке и двум её друзьям грозит 20 лет за поджог электровоза по указке Киева

Официантка и двое её друзей задержаны за поджог электровоза в Москве. Украинские кураторы пообещали заплатить им за это 2000 долларов (около 180 тысяч рублей). Теперь компании грозит до 20 лет колонии, пишет SHOT.

20-летний Егор. Фото © SHOT

Электровоз загорелся в депо в Перово в ночь на четверг. Около трёх часов сотрудники услышали взрыв, прибежали на место и увидели полыхающую кабину. Пламя быстро потушили огнетушителем. Никто не пострадал, к задержкам электричек инцидент не привёл. На месте обнаружили несколько брошенных бутылок с остатками горючего и зажигалку.

Последствия поджога. Фото © SHOT

Поджигателей нашли в тот же день. Ими оказалась троица друзей из Лобни, которые жили в одной квартире. Это 21-летняя официантка Аня, 24-летний Артём и 20-летний Егор. Они уже дали признательные показания и рассказали, что кураторы из "телеги" обещали перевести им на электронный кошелёк до $2000.