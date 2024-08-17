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17 августа, 13:45

Целый отель и платье за 400 тысяч: Никита Серовски сыграл свадьбу за астрономическую сумму

Блогер Никита Серовски потратил на свадьбу 12 миллионов рублей

Блогер Никита Серовски организовал себе по-настоящему дорогую свадьбу на Алтае. По данным SHOT, он и невеста Полина потратили на торжество около 12 миллионов рублей. Только на декор пришлось выложить миллион, а роскошный банкет на 70 человек обошёлся в семь-десять тысяч на гостя.

Никита Серовски и Полина на свадьбе. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / exxpolly / serovski

Проживание в отеле с коттеджами, полностью снятом для свадьбы, обошлось ещё в 1,8 миллиона. Причём из-за них туда не могли попасть туристы. К слову, среди гостей праздника — Артём Чекалин, Ксения Бородина и другие известные личности. К их услугам — бани, бассейн с подогревом, просторная терраса с лежаками и видом на Катунь, тренажёрный зал и ресторан. Помимо того, потратилась пары на перелёты, трансфер до отеля, визажист, организатор и прочие траты, а также платье за 430 тысяч рублей. Причём расписалась ещё пара в начале июля.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / exxpolly / serovski

Матвей Константинов
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