Три девушки, в том числе подросток, погибли в ДТП на трассе в Московской области

Три девушки погибли в ДТП на автодороге "Великодворье — посёлок санатория "Озеро Белое" в Московской области, сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры.

"По предварительным данным, 16 августа 2024 года в 22:50 водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, совершила съезд на правую обочину по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на дерево и опрокидыванием", — говорится в сообщении.