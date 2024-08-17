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17 августа, 14:22

Три девушки, в том числе подросток, погибли в ДТП на трассе в Московской области

Место смертельного ДТП в Московской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Место смертельного ДТП в Московской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области

Три девушки погибли в ДТП на автодороге "Великодворье — посёлок санатория "Озеро Белое" в Московской области, сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры.

"По предварительным данным, 16 августа 2024 года в 22:50 водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, совершила съезд на правую обочину по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на дерево и опрокидыванием", — говорится в сообщении.

Помимо 15-летней девушки, погибли её 15-летняя сестра и 19-летняя подруга, управлявшая отечественной легковушкой. Подмосковная полиция уже отчиталась о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Работу правоохранителей контролирует Прокуратура.

Матвей Константинов
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