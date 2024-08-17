Жители Пхукета спасли русского моряка, которого тайская жена бросила с малышом на руках

Жители Пхукета устроили бывшего моряка из Владивостока на работу в ресторан после того, как тайская жена бросила его вместе с сыном. Об этом сообщает SHOT.

Сын мужчины из Приморья, который остался жить в Таиланде после ухода супруги. Фото © Telegram / SHOT

Необычную историю о приключениях россиянина в Таиланде рассказали местные жители. Олег жил во Владивостоке и работал капитаном небольшой лодки. В 2016 году в возрасте 49 лет мужчина переехал в Таиланд, женился и продолжил там работать капитаном на судне. В 2019 году у пары родился сын, россиянин купил машину и построил дома на участке жены.

По словам самого Олега, в 2020 году, во время пандемии, он лишился работы, после чего с женой они разошлись, а мальчик остался с отцом. Мужчина всё это время перебивался случайными заработками, умудряясь снимать жильё и содержать ребёнка в детском саду.

Сын мужчины из Приморья, который остался жить в Таиланде после ухода супруги. Фото © Telegram / SHOT

Несколько недель назад, когда финансовый вопрос встал предельно остро и Олег с сыном оказались под угрозой выселения из съёмного жилья, к нему на помощь пришли знакомые: они написали историю россиянина в соцсетях, распространили её и попросили помочь ему с работой.