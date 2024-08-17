Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 17:00

Жители Пхукета спасли русского моряка, которого тайская жена бросила с малышом на руках

Тайцы нашли работу россиянину после того, как жена бросила его одного с сыном

Мужчина из Приморья, который остался жить в Таиланде с сыном после ухода супруги. Обложка © Telegram / SHOT

Мужчина из Приморья, который остался жить в Таиланде с сыном после ухода супруги. Обложка © Telegram / SHOT

Жители Пхукета устроили бывшего моряка из Владивостока на работу в ресторан после того, как тайская жена бросила его вместе с сыном. Об этом сообщает SHOT.

Сын мужчины из Приморья, который остался жить в Таиланде после ухода супруги. Фото © Telegram / SHOT

Сын мужчины из Приморья, который остался жить в Таиланде после ухода супруги. Фото © Telegram / SHOT

Необычную историю о приключениях россиянина в Таиланде рассказали местные жители. Олег жил во Владивостоке и работал капитаном небольшой лодки. В 2016 году в возрасте 49 лет мужчина переехал в Таиланд, женился и продолжил там работать капитаном на судне. В 2019 году у пары родился сын, россиянин купил машину и построил дома на участке жены.

По словам самого Олега, в 2020 году, во время пандемии, он лишился работы, после чего с женой они разошлись, а мальчик остался с отцом. Мужчина всё это время перебивался случайными заработками, умудряясь снимать жильё и содержать ребёнка в детском саду.

Сын мужчины из Приморья, который остался жить в Таиланде после ухода супруги. Фото © Telegram / SHOT

Сын мужчины из Приморья, который остался жить в Таиланде после ухода супруги. Фото © Telegram / SHOT

Несколько недель назад, когда финансовый вопрос встал предельно остро и Олег с сыном оказались под угрозой выселения из съёмного жилья, к нему на помощь пришли знакомые: они написали историю россиянина в соцсетях, распространили её и попросили помочь ему с работой.

И это сработало. На мужчину обратили внимание местные СМИ, и после репортажа о его приключениях Олег получил приглашение стать поваром в местной лапшичной. Новой зарплаты ему должно хватить на съём жилья, детсад и всё необходимое.

Мария Любицкая
  • Новости
  • таиланд
  • Интересное
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров