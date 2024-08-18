В Туле химическое шоу закончилось взрывом в детском лагере, пострадали подростки
SHOT: В Туле 2 подростка и преподаватель пострадали при взрыве в детском лагере
В Туле двое детей пострадали во время неудачного химического эксперимента в лагере. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в лагере "Солнечный". 23-летний преподаватель во время урока решил восхитить подростков перфомансом с химикатами. Но что-то пошло не так и произошёл взрыв.
Госпитализированы двое мальчиков 13 и 16 лет, а также сам преподаватель. У подростков — ожоги, у мужчины — травмы рук. СК проводит проверку.
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