В Туле химическое шоу закончилось взрывом в детском лагере, пострадали подростки

В Туле двое детей пострадали во время неудачного химического эксперимента в лагере. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в лагере "Солнечный". 23-летний преподаватель во время урока решил восхитить подростков перфомансом с химикатами. Но что-то пошло не так и произошёл взрыв.