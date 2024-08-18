Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 16:56

В Туле химическое шоу закончилось взрывом в детском лагере, пострадали подростки

SHOT: В Туле 2 подростка и преподаватель пострадали при взрыве в детском лагере

В Туле двое детей пострадали во время неудачного химического эксперимента в лагере. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в лагере "Солнечный". 23-летний преподаватель во время урока решил восхитить подростков перфомансом с химикатами. Но что-то пошло не так и произошёл взрыв.

Госпитализированы двое мальчиков 13 и 16 лет, а также сам преподаватель. У подростков — ожоги, у мужчины — травмы рук. СК проводит проверку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Krisana Antharith

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров