Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке

На трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв. Предварительно, три человека пострадали, сообщает SHOT .

На трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали, что сперва слышали взрыв, а после увидели густой дым. По некоторым данным, двое пострадавших — сотрудники предприятия, ещё один — очевидец.