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19 августа, 07:37

Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке

На трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв

На трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв. Предварительно, три человека пострадали, сообщает SHOT.

На трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв. Видео © SHOT

Очевидцы рассказали, что сперва слышали взрыв, а после увидели густой дым. По некоторым данным, двое пострадавших — сотрудники предприятия, ещё один — очевидец.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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