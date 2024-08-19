Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке
На трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв
На трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв. Предварительно, три человека пострадали, сообщает SHOT.
На трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке произошёл взрыв. Видео © SHOT
Очевидцы рассказали, что сперва слышали взрыв, а после увидели густой дым. По некоторым данным, двое пострадавших — сотрудники предприятия, ещё один — очевидец.
Обложка ©