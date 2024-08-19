Названы лучшие работники предприятий разведки и добычи нефти В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) прошёл финал ежегодного конкурса профессионального мастерства среди сотрудников предприятий разведки и добычи нефти. Свыше 250 специалистов соревновались в более чем 20 номинациях. 19 августа, 11:30 В нефтяной компании выбрали лучших сотрудников. Обложка © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"

Конкурс традиционно прошёл в три этапа. В нём принимали участие каротажники, сварщики, операторы по добыче нефти и газа, а также представители других рабочих профессий компании "Газпром нефть". Все участники сдали цифровое тестирование, выполнили практические задания, а также продемонстрировали навыки оказания первой помощи и знание правил промышленной безопасности и охраны труда.

Специально для проведения конкурса был построен учебно-тренировочный центр, где воссозданы реальные производственные условия месторождения. В дальнейшем здесь будут отрабатывать практические навыки студенты колледжей из ХМАО-Югры, с которыми предприятие сотрудничает для подготовки отраслевых специалистов.











В 2024 году "Мегионнефтегаз" отмечает 60-летний юбилей. История освоения югорских недр нашла отражение в наградах конкурса: победителям вручили уникальные кубки, выполненные с включением керна с месторождений компании. Главной наградой конкурса профессионального мастерства стал кубок с керном из первой скважины Мегионского месторождения — именно с его открытия в 1961 году началось промышленное развитие ХМАО-Югры.

В день закрытия соревнований был установлен всероссийский рекорд. Во время торжественной церемонии был развёрнут самый большой флаг конкурса профессионального мастерства. Это достижение подтверждено сертификатом Книги рекордов России.

— Для нас большая честь принимать на югорской земле коллег из разных регионов страны. Эти соревнования — традиция, которая объединяет поколения и открывает перед участниками новые горизонты. Конкурсанты не только демонстрируют виртуозное владение специальностью, но и поддерживают друг друга и активно делятся опытом. Они настоящая профессиональная элита, компетентная, надёжная и перспективная, — рассказал генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Александр Баринов.

Авторы Валерия Мишина