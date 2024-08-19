Ушаков раскрыл Life.ru будущее переговоров с Украиной после авантюры ВСУ в Курской области
Ушаков: РФ было бы не кстати начинать переговоры после атаки на Курскую область
России было бы совершенно не кстати начинать переговоры с Украиной после её "авантюры" в Курской области, заявил Life.ru помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако мирные инициативы, выдвинутые главой государства Владимиром Путиным, не аннулированы.
Юрий Ушаков — о переговорах с Украиной. Видео © Life.ru
"Не знаю [сколько продлится пауза перед переговорами], всё зависит от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области", — отметил чиновник.
Обложка ©
Life.ru