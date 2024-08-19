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19 августа, 08:56

Ушаков раскрыл Life.ru будущее переговоров с Украиной после авантюры ВСУ в Курской области

Ушаков: РФ было бы не кстати начинать переговоры после атаки на Курскую область

России было бы совершенно не кстати начинать переговоры с Украиной после её "авантюры" в Курской области, заявил Life.ru помощник президента РФ Юрий Ушаков. Однако мирные инициативы, выдвинутые главой государства Владимиром Путиным, не аннулированы.

Юрий Ушаков — о переговорах с Украиной. Видео © Life.ru

"Не знаю [сколько продлится пауза перед переговорами], всё зависит от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области", — отметил чиновник.

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Life.ru

Матвей Константинов
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