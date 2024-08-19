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19 августа, 09:55

Попытка покушения в стиле Барби: Розовую гранату нашли под машиной врача в Москве

SHOT: В Москве под автомобилем врача обнаружили розовую гранату

В Москве под автомобилем обнаружили розовую гранату. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл на Октябрьской улице.

В Москве под автомобилем врача обнаружили розовую гранату. Видео © Life.ru

По данным телеграм-канала, припаркованный в Марьиной Роще Haval принадлежит 39-летнему врачу-офтальмохирургу по имени Антон. Сейчас двор оцеплен полицией, работают кинологи. Предварительно, граната страйкбольная. Кто и зачем подкинул её врачу, выясняется.

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Life.ru

Никита Никонов
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