Попытка покушения в стиле Барби: Розовую гранату нашли под машиной врача в Москве

В Москве под автомобилем обнаружили розовую гранату. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл на Октябрьской улице.

По данным телеграм-канала, припаркованный в Марьиной Роще Haval принадлежит 39-летнему врачу-офтальмохирургу по имени Антон. Сейчас двор оцеплен полицией, работают кинологи. Предварительно, граната страйкбольная. Кто и зачем подкинул её врачу, выясняется.