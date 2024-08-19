Путин подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные ценности
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В России будут помогать иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Это следует из последнего указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов. Глава государства уже поручил МИД определить список стран, в которых населению навязывают неолиберальные ценности. Его утвердит Правительство.
Так, иностранцы, не принимающие насаждение таких взглядов на родине, смогут получить разрешение на временное проживание без необходимости подтверждать владение русским языком. Им будут выдавать визы на три месяца.