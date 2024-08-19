Путин подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные ценности

В России будут помогать иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Это следует из последнего указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов. Глава государства уже поручил МИД определить список стран, в которых населению навязывают неолиберальные ценности. Его утвердит Правительство.