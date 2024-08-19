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19 августа, 20:53

В Киеве прогремели взрывы

"Страна.ua": В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги

В Киевской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в области звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Винницкая, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская и Николаевская области.

В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Сумской области на севере Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Других подробностей не приводилось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Оксана Попова
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