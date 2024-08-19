В Киеве прогремели взрывы

В Киевской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в области звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Черниговская, Сумская, Винницкая, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская и Николаевская области.