Растёт спрос на смартфоны с большим объёмом памяти Наметился тренд на переход к смартфонам с большим объёмом памяти. Интерес к гаджетам на 256 и 512 Гб вырос в январе – июле текущего года в 2,4 и 6,9 раза соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 20 августа, 14:09 Покупатели всё чаще выбирают смартфоны с большим объёмом памяти. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Россияне стали чаще интересоваться смартфонами с большим объёмом встроенной памяти. Устройства на 256 Гб показали в январе – июле 2024 года впечатляющую динамику: продажи выросли на 143% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Однако настоящий взрыв интереса наблюдается к моделям с памятью на 512 Гб: рост составил целых 590%. При этом гаджеты на 128 Гб показали нулевой прирост.

Впрочем, именно объём памяти 128 Гб сегодня является самым ходовым, смартфоны с таким накопителем занимают наибольшую долю в продажах — их выбирает каждый второй житель нашей страны. Почти треть владельцев смартфонов (27%) уже перешли на 256 Гб, а третье место пока сохраняется за 64 Гб: такого объёма памяти достаточно 22% покупателей. Годом ранее топ-3 выглядел иначе: накопитель на 128 Гб также был лидером, а вот второе и третье места занимали 64 и 32 Гб соответственно.

Самым популярным брендом среди смартфонов с небольшим объёмом памяти в 32 Гб стала компания Xiaomi — на неё приходится 88% всех смартфонов с аналогичным размером накопителя, проданных в январе – июле 2024 года. 46% всех смартфонов на 64 Гб пришлось на Realme. Эта же компания лидирует в объёме памяти на 128 Гб, занимая здесь 21%. А вот среди накопителей на 256 Гб лидером стала Tecno: на неё пришлось 22% всех смартфонов с таким объёмом памяти.

Тренд на увеличение объёма накопителя в смартфоне будет нарастать. При этом объёмы памяти в размере 128 Гб и ниже продолжают занимать существенную долю в продажах, имея своего потребителя. Такие смартфоны приобретают в качестве второго устройства, а также для детей и пожилых родственников.

— Рост популярности большого объёма памяти в смартфонах — интересное и в то же время закономерное явление. У нас с каждым годом становится всё больше приложений для работы и досуга, улучшается качество фотографий и видео, которые мы снимаем на телефон и можем хранить в большом количестве. Соответственно, увеличивается и вес каждого файла. Пользователи привыкают ко всё большему объёму накопителя, мы видим это по динамике продаж смартфонов на 256 и 512 Гб. В ближайшие годы с ростом предложений на рынке можно будет ожидать и повышения интереса к телефонам с памятью в один терабайт, — заявил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Авторы Валерия Мишина