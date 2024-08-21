Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

На следующей неделе наступит переходный период для курса валют: На какой уровень выйдет рубль

На следующей неделе наступит пик налоговых платежей. Это не единственный фактор, который отразится на курсе рубля. Сколько будет стоить валюта?

20 августа, 21:17
Аналитики сделали прогноз курса валют на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Аналитики сделали прогноз курса валют на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Анонс основных событий валютного рынка на следующей неделе

Вплоть до середины будущей недели рубль может получать поддержку от подготовки компаний к налоговому периоду. Пик фискальных платежей придётся на 28 августа. Об этом сообщил аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

— После резкого взлёта на прошлой неделе доллар и евро подверглись коррекции в пределах двух рублей. Вместе с тем рубль продолжает — хотя и медленно — терять позиции. Отчасти из-за оказываемого санкционного давления, отчасти из-за общеэкономической напряжённости. А поскольку на Московской бирже торгуются сейчас не сами иностранные валюты, а только их фьючерсы, оперативно реагировать на изменения финансовому блоку сейчас затруднительно, — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Валютный рынок России в последнее время демонстрирует повышенную волатильность. На ситуацию влияют несколько основных факторов. Сказывается геополитическая напряжённость. Играет роль дисбаланс спроса и предложения валюты: спрос растёт, особенно со стороны нерезидентов, покидающих российский рынок, в то время как предложение остаётся ограниченным.

Жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ (ключевая ставка 18%) оказывает некоторую поддержку рублю. Имеет значение и ускорение годовой инфляции до 9,13% в июле. Сохраняются риски повышения ставки до 19–20%. Ещё один фактор влияния — умеренная волатильность на нефтяном рынке. Снижение котировок давит на рубль, но не так сильно, как до санкций против Мосбиржи. На эти моменты обратил внимание финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

С 1 сентября изменятся цены на вторичную недвижимость: Сколько будут стоить квартиры
С 1 сентября изменятся цены на вторичную недвижимость: Сколько будут стоить квартиры

Прогноз курса рубля на следующую неделю

В ближайшие дни биржевой юань может тяготеть к 12 рублям, доллар на внебиржевых торгах может опускаться ниже 88. По завершении налогового периода юань ждём в зоне 12,2–12,4, доллар может подорожать до 90. К более слабым позициям рубль могут также вести напряжённая геополитика и постепенное восстановление спроса на инвалюту со стороны импортёров. Такой прогноз сделал Денис Буйволов.

В то же время, отметил аналитик, сдерживающими рубль от обесценивания факторами остаются высокие ставки в экономике и относительно комфортный уровень цен на нефть и газ.

— Решение ЦБ РФ о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, конечно, временно даст нашей валюте точку опоры. Однако в дальнейшем курс будет зависеть от роста экономики страны. За доллар сейчас дают 90,33 рубля, за евро — 100,28 рубля и 12,68 рубля за офшорный юань. Полагаю, на следующей неделе мы увидим котировки в следующем коридоре: до 93 рублей за доллар, до 101 рубля за евро и около 12,6 рубля за юань, — добавил Фёдор Сидоров.

Рубль всё заметнее испытывает геополитическое давление и риски стагфляции. В начале следующей недели ожидается 84,50–89,00 рубля за доллар, 92,50–98,00 рубля за евро и 11,80–12,50 рубля за юань. Такой прогноз сделал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

Стоит отметить, что с этой недели экспортёры начнут готовиться к налоговому периоду (пик — 28 августа), что может оказать некоторое влияние на курс. Долгосрочная стабилизация рубля будет зависеть от геополитической обстановки, адаптации российской экономики к санкциям и динамики цен на экспортные товары. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Для доллара рабочим коридором является 85,00–90,00 рубля. При недостатке предложения валюты и повышении спроса возможно перемещение в диапазон 90–95 рублей. Что касается других валют, для евро ожидается торговый диапазон 94,60–101,50, а для юаня — 11,50–12,40 рубля, — добавил Владислав Антонов.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!