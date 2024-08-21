На следующей неделе наступит переходный период для курса валют: На какой уровень выйдет рубль На следующей неделе наступит пик налоговых платежей. Это не единственный фактор, который отразится на курсе рубля. Сколько будет стоить валюта? 20 августа, 21:17 Аналитики сделали прогноз курса валют на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Анонс основных событий валютного рынка на следующей неделе

Вплоть до середины будущей недели рубль может получать поддержку от подготовки компаний к налоговому периоду. Пик фискальных платежей придётся на 28 августа. Об этом сообщил аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

— После резкого взлёта на прошлой неделе доллар и евро подверглись коррекции в пределах двух рублей. Вместе с тем рубль продолжает — хотя и медленно — терять позиции. Отчасти из-за оказываемого санкционного давления, отчасти из-за общеэкономической напряжённости. А поскольку на Московской бирже торгуются сейчас не сами иностранные валюты, а только их фьючерсы, оперативно реагировать на изменения финансовому блоку сейчас затруднительно, — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Валютный рынок России в последнее время демонстрирует повышенную волатильность. На ситуацию влияют несколько основных факторов. Сказывается геополитическая напряжённость. Играет роль дисбаланс спроса и предложения валюты: спрос растёт, особенно со стороны нерезидентов, покидающих российский рынок, в то время как предложение остаётся ограниченным.

Жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ (ключевая ставка 18%) оказывает некоторую поддержку рублю. Имеет значение и ускорение годовой инфляции до 9,13% в июле. Сохраняются риски повышения ставки до 19–20%. Ещё один фактор влияния — умеренная волатильность на нефтяном рынке. Снижение котировок давит на рубль, но не так сильно, как до санкций против Мосбиржи. На эти моменты обратил внимание финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

В ближайшие дни биржевой юань может тяготеть к 12 рублям, доллар на внебиржевых торгах может опускаться ниже 88. По завершении налогового периода юань ждём в зоне 12,2–12,4, доллар может подорожать до 90. К более слабым позициям рубль могут также вести напряжённая геополитика и постепенное восстановление спроса на инвалюту со стороны импортёров. Такой прогноз сделал Денис Буйволов.

В то же время, отметил аналитик, сдерживающими рубль от обесценивания факторами остаются высокие ставки в экономике и относительно комфортный уровень цен на нефть и газ.

— Решение ЦБ РФ о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, конечно, временно даст нашей валюте точку опоры. Однако в дальнейшем курс будет зависеть от роста экономики страны. За доллар сейчас дают 90,33 рубля, за евро — 100,28 рубля и 12,68 рубля за офшорный юань. Полагаю, на следующей неделе мы увидим котировки в следующем коридоре: до 93 рублей за доллар, до 101 рубля за евро и около 12,6 рубля за юань, — добавил Фёдор Сидоров.

Рубль всё заметнее испытывает геополитическое давление и риски стагфляции. В начале следующей недели ожидается 84,50–89,00 рубля за доллар, 92,50–98,00 рубля за евро и 11,80–12,50 рубля за юань. Такой прогноз сделал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

Стоит отметить, что с этой недели экспортёры начнут готовиться к налоговому периоду (пик — 28 августа), что может оказать некоторое влияние на курс. Долгосрочная стабилизация рубля будет зависеть от геополитической обстановки, адаптации российской экономики к санкциям и динамики цен на экспортные товары. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Для доллара рабочим коридором является 85,00–90,00 рубля. При недостатке предложения валюты и повышении спроса возможно перемещение в диапазон 90–95 рублей. Что касается других валют, для евро ожидается торговый диапазон 94,60–101,50, а для юаня — 11,50–12,40 рубля, — добавил Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева