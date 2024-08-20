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20 августа, 12:48

Венедиктову* грозит второй штраф за нарушение порядка деятельности иноагента

Экс-главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aavst

Экс-главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aavst

Экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* могут обязать выплатить уже второй штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в онлайн-публикациях. Об этом говорится на портале столичных судов общей юрисдикции.

"Зарегистрировано дело об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Венедиктова А.А.*", — указано в картотеке Таганского суда.

Дату для рассмотрения протокола пока не назначили. Венедиктов* может получить до 50 тысяч рублей штрафа.

Минюст внёс в список иноагентов телеграм-каналы BRIEF*, "Незыгарь"*, "Сирена"*
Минюст внёс в список иноагентов телеграм-каналы BRIEF*, "Незыгарь"*, "Сирена"*

Напомним, что московский суд окончательно признал Венедиктова* иностранным агентом в июле 2022 года. Перед этим журналист направил российскому Министерству юстиции иск с требованием исключить его из реестра, куда ведомство внесло его фамилию 22 апреля того же года, но в его требовании было отказано.

*Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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