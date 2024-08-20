Венедиктову* грозит второй штраф за нарушение порядка деятельности иноагента
Экс-главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aavst
Экс-главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* могут обязать выплатить уже второй штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в онлайн-публикациях. Об этом говорится на портале столичных судов общей юрисдикции.
"Зарегистрировано дело об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Венедиктова А.А.*", — указано в картотеке Таганского суда.
Дату для рассмотрения протокола пока не назначили. Венедиктов* может получить до 50 тысяч рублей штрафа.
Напомним, что московский суд окончательно признал Венедиктова* иностранным агентом в июле 2022 года. Перед этим журналист направил российскому Министерству юстиции иск с требованием исключить его из реестра, куда ведомство внесло его фамилию 22 апреля того же года, но в его требовании было отказано.
*Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.