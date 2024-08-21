"ТОП – 1000. Лидеры эпохи перемен": Ассоциация менеджеров проведёт крупнейший форум для управленцев

Форум "ТОП – 1000. Лидеры эпохи перемен" будет приурочен к публикации результатов ежегодного рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров", а также к 25-летию Ассоциации менеджеров, выступающей организатором многолетнего проекта. Он пройдёт 24 сентября на площадке Цифрового делового пространства (ЦДП).

Форум начнется с пресс-конференции с участием топ-менеджеров ведущих российских компаний, посвященной публикации 25-го рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», признанного эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. На пресс-конференции будут представлены результаты ежегодного исследования Ассоциации менеджеров и экспертов Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ – «Будущее управленческих профессий». В фокусе исследования – изменения стратегии развития российского бизнеса в новой реальности, угрозы и возможности, тренды и труднопрогнозируемые события – джокеры. Результаты исследования также представят, какие навыки и компетенции будут определять портрет эффективного менеджера в ближайшие 5 лет.

Ключевой повесткой пленарного заседания форума станет "Лидерство в эпоху перемен". Эксперты, топ-менеджеры крупнейших российских компаний, которые не один год участвуют в формировании экономического пространства в России, обсудят изменения, произошедшие в управленческих подходах в связи с новыми экономическими и геополитическими реалиями, как новые вызовы формируют будущие тенденции управления, а также какие навыки и компетенции требуются топ-менеджерам сегодня и в ближайшие годы для поддержания стабильности и успешности своих компаний и коллективов.

«В сегодняшних условиях как никогда важно объединить усилия лидеров для выработки совместных подходов к преодолению глобальных вызовов и изменений, укреплению позиций российского бизнеса. Уверен, что наш форум «ТОП – 1000. Лидеры эпохи перемен» станет уникальной площадкой для усиления связей внутри экспертного управленческого сообщества, обмена опытом, идеями и знаниями между ведущими топ-менеджерами страны, катализатором инновационных решений для обеспечения устойчивого развития российской экономики», – Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров.

После пленарного заседания на главной сцене форума пройдут выступления в формате TED Talks от опытных бизнес-лидеров, лауреатов рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» и победителей одноименной премии. Эксперты поделятся авторскими подходами к управленческой деятельности, расскажут о собственных победах и неудачах, дадут оценку событиям в российской экономике, которые только предстоит переосмыслить.

Параллельно пройдут шесть тематических сессий, основанных на актуальных функциональных направлениях рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» по темам: HR, PR, IT, ESG, продажи, маркетинг и других. В ходе сессии, посвященной HR, эксперты рассмотрят эффективные практики и новые тренды в области управления персоналом, основанные на современных потребностях рынка, а также эффективные программы мотивации и поддержки сотрудников. Сессия по IT поднимет актуальные вопросы импортозамещения в сфере информационных технологий. Эксперты проанализируют главные вызовы для бизнеса при переходе на отечественное ПО, особенности интеграции с существующими системами, а также вопросы кибербезопасности.

На сессии для руководителей в сфере связей с общественностью будет уделено внимание стратегиям антикризисного PR и вопросам эффективного управления коммуникациями для минимизации репутационных и экономических рисков. В рамках трека, посвященного маркетингу и продажам, участникам будет представлен опыт и лучшие практики передовых компаний, столкнувшихся с серьезными бизнес-вызовами в условиях изменения геополитических условий и ухода с рынка иностранных брендов.

На сессии, посвященной ESG, участники рассмотрят, как интеграция ESG-ценностей в бизнес-стратегии способствует повышению репутации компаний и достижению целей устойчивого будущего. Спикеры также поднимут актуальные вопросы о значимости партнерства и коллабораций для достижения целей устойчивого развития и преодоления современных вызовов.

Особое внимание на мероприятии будет уделено роли женщин в предпринимательстве и управлении бизнесом. Участники сессии «Женщина-лидер» рассмотрят современные тенденции и новые подходы в «женском управлении», вопросы создания и развития диверсифицированных команд, а также существующие стереотипы и барьеры на пути реализации карьеры женщин-лидеров.