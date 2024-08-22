С 1 сентября цена на аренду квартир побьёт рекорд: за сколько можно будет снять жильё С 1 сентября подорожает аренда квартир. Что происходит на рынке недвижимости и как изменятся цены в начале осени? 21 августа, 21:23 Цены на аренду квартир бьют рекорды. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

С какими вызовами столкнулся рынок аренды недвижимости

Рынок аренды уже начинает бить все рекорды. В сентябре этот тренд может усилиться. Сейчас достаточно активный спрос, а предложений при этом по-прежнему довольно мало. С чем это связано?

— Ситуация интересная. Обусловлена она тем, что с сегодняшней ставкой по ипотеке, с таким минимальным первоначальным взносом собственная квартира становится доступна всё меньшему количеству потенциальных покупателей. И действительно, многие люди сейчас предпочитают арендовать жильё, а не покупать, просто потому, что они ждут смягчения условий по ипотеке. При этом сейчас нет активного обновления арендного фонда, — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Не помогает решить проблему и ввод в эксплуатацию новостроек, где часть квартир покупалась как раз для сдачи в аренду. Они не закрывают весь тот спрос, который есть на данный момент. Поэтому на рынке сформировался дефицит, в особенности — доступного жилья.

— В Москве вводятся в эксплуатацию объекты либо в бизнес-классе, либо комфорт-плюс, стоимость аренды которых начинается от 70–90 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. Если говорить в привязке к 1 сентября, то здесь речь идёт про иногородних студентов, которые в большинстве случаев не могут себе позволить выплачивать такие суммы. Поэтому среди этой категории арендаторов пользуются спросом самые небольшие, 30–35 метровые однокомнатные квартиры в старом жилом фонде, — пояснила Юлия Дымова.

По данным сервиса «Яндекс Аренда», медианная ставка долгосрочной аренды студий в Москве на 15 августа составила 69 700 рублей (+11,4% за месяц), однушек — 67 800 рублей (+9,6% за месяц), двушек — 99 100 рублей (+10,5% за месяц), трёхкомнатных квартир — 155 900 рублей (+5,8% за месяц).

— Увеличение арендных ставок в течение месяца связано с сезонным ростом активности на рынке, которая сохранится до сентября. Сегодня на рынке особенно активны в том числе специалисты из Подмосковья и других регионов России, которые приезжают в Москву за работой к началу периода активного найма в компании, а также студенты, которые не смогли или по каким-либо причинам не захотели заселяться в общежития. Сейчас они тоже находятся в поиске подходящей квартиры на время учебного года, — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Жильё студенты рассматривают разное: как компактные форматы — студии и однокомнатные, так и более просторные варианты — трёшки, которые они планируют снимать с друзьями, одногруппниками или однокурсниками и делить платёж.

Что будет с ценами на аренду квартир с 1 сентября

Если сложившаяся ситуация и дальше будет сохраняться на рынке, то ожидается рост цен до конца года как минимум. Но в большей степени всё это будет связано со ставкой по ипотеке. Конечно, пик сезона, наверное, закончится где-то в середине-конце октября, потому что студенты закроют свои потребности, но всё равно останутся стандартные арендаторы, которым нужно снимать жильё. На этот момент обратила внимание Юлия Дымова.

— Поэтому мы прогнозируем, что в ближайшее время, возможно, сформируется некоторая затоваренность в высоком сегменте — бизнес-плюс. При этом будет дичайший спрос на малобюджетные квартиры. В топ по популярности войдут квартиры с качественной отделкой, расположенные в городах-спутниках, в городах с нормальной транспортной доступностью, где есть МЦД и даже метро, — пояснила Юлия Дымова.

Цены сезонно прибавят до 10–15% в связи с нарастающей активностью. Но подобный рост ожидается только в сегменте недорогих лотов и небольших квартир ­— студий и однокомнатных. До 20% они прибавят в цене рядом с вузами, особенно поблизости от новых открывшихся корпусов. Такой прогноз сделал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

По его словам, традиционно прибавят в цене бюджетные квартиры и дома в ближнем Подмосковье рядом с МЦД — до 10 минут пешком. Тут можно ожидать и роста цен до 10% в аренде индивидуальных жилищных строений, так как подобные локации будут рассматриваться семьями с детьми.

— Мы отмечаем, что в августе ценовая динамика и сокращение предложения частично сдерживаются выходом в долгосрочную аренду квартир со вторичного рынка. Их до повышения ключевой ставки и роста рыночных ипотечных ставок собственники планировали продать, но в текущих условиях переориентировались на сдачу внаём. Мы предполагаем, что снижения медианных арендных ставок в ближайшее время ждать не стоит. Замедление роста средней стоимости произойдёт только в конце сентября, когда спрос на съёмное жильё снизится, — рассказал Роман Жуков.

Однако он обратил внимание, что говорить именно о сокращении предложения преждевременно, так как оно в столице будет пополняться новыми лотами из «вчерашних новостроек», приобретённых по льготной ипотеке в период бума. Эти квартиры находятся в современных проектах, часто сдаются с ремонтом, базовым набором мебели, а иногда и с техникой, что предполагает более высокий ценник.

— Единственный формат, где рост цен в ближайшее время будет наименее активным, — это большие квартиры: трёхкомнатные и многокомнатные лоты. Так как этот тип съёмного жилья пользуется спросом только у узкой аудитории — студентов, больших семей с детьми, людей старшего возраста, которые ценят просторные квартиры. Как мы видим в картине месячной динамики, трёшки дорожают меньше остальных типов квартир. Мы предполагаем, что в дальнейшем этот тренд продолжится, — добавил Роман Жуков.

Он считает, что ощутимый рост цен не коснётся к тому же квартир из массового сегмента старого жилого фонда: сталинок, хрущёвок и брежневок, а также проектов конца 1990-х – начала 2000-х годов.

Авторы Нина Важдаева