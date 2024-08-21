Караджич подал в суд на правительство Великобритании
Sun: Караджич хочет засудить правительство Британии и получить 50 тысяч фунтов
Заявление в суд на правительство Великобритании подал бывший президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Радован Караджич. Он утверждает, что находится в неудовлетворительных условиях содержания, сообщает газета Sun.
«Радован Караджич подал в суд на правительство, утверждая, что он подвергается бесчеловечному обращению», — сказано в статье.
По словам политика, ему запрещают общаться на родном языке, отказывают в свиданиях с семьёй, а также не предоставляют пищу для диабетиков. Теперь у Караджича есть восемь недель на формулирование исковых претензий и подготовку к процессу. Экс-президент планирует стрясти с Британии 50 тысяч фунтов стерлингов за нарушение прав.
Напомним, что в марте 2016 года бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич был приговорён к 40 годам заключения. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге признал его виновным в совершении военных преступлений в Боснии и Герцеговине в ходе войны на Балканах в 1992–1995 годах. В 2019 году Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге приговорила политика к пожизненному заключению из-за совершения военных преступлений.