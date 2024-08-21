Караджич подал в суд на правительство Великобритании

Заявление в суд на правительство Великобритании подал бывший президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Радован Караджич. Он утверждает, что находится в неудовлетворительных условиях содержания, сообщает газета Sun.

«Радован Караджич подал в суд на правительство, утверждая, что он подвергается бесчеловечному обращению», — сказано в статье.

По словам политика, ему запрещают общаться на родном языке, отказывают в свиданиях с семьёй, а также не предоставляют пищу для диабетиков. Теперь у Караджича есть восемь недель на формулирование исковых претензий и подготовку к процессу. Экс-президент планирует стрясти с Британии 50 тысяч фунтов стерлингов за нарушение прав.