Расширяется перспективный центр добычи на юго-востоке Ямала Началось изучение Восточно-Тэрельской группы месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе. «Газпром нефть» получила лицензии на три участка, которые станут частью крупного кластера нефтедобычи в ЯНАО. 22 августа, 13:14 На юго-востоке Ямала расширяется центр добычи нефти. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

Восточно-Тэрельская группа месторождений включает Южно-Кыпакынский, Кутымский и Южно-Ленский участки. Они расположены на площади свыше 1000 кв. км на юго-востоке Ямала. Участки отличаются слабой изученностью и высокой автономностью: ближайшая круглогодичная автодорога находится в 105 км, а завоз техники и оборудования возможен только по зимникам. Нефтяная компания приступила к изучению месторождений.

Для уточнения ресурсной базы Восточно-Тэрельских месторождений запланированы бурение трёх поисково-разведочных скважин и переиспытание существующих. Новые лицензионные участки расположены рядом с Отдалённой группой месторождений компании, геологические запасы которой превышают 148 млн тонн нефти.

Фото © Пресс-служба «Газпром нефти»

Формирование и расширение лицензионного портфеля в ЯНАО — часть общей стратегии компании по развитию ресурсной базы в этом важном регионе. Реализация программы геологоразведочных работ позволит сформировать единый нефтегазовый кластер и ввести в разработку новые запасы Восточно-Тэрельских месторождений.

Авторы Валерия Мишина