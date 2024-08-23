В Калуге пройдёт форум среднего профессионального образования «Создаём будущее своими руками»

26–27 августа в Калуге состоится форум среднего профессионального образования «Создаём будущее своими руками». Форум станет площадкой для диалога и обмена опытом между органами власти, представителями бизнеса и экспертного сообщества по вопросам развития системы профессионального образования в условиях новой экономической реальности, подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны и реализации новых образовательных программ.

Организаторами форума выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Институт развития профессионального образования при поддержке Правительства Калужской области.

В работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, реального сектора экономики, профессиональных объединений и образовательных организаций системы СПО, а также студенты системы СПО — победители и призёры соревнований Всероссийского чемпионатного движения и амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет». Участники обсудят современные педагогические разработки и практики, рассмотрят вопросы и вызовы, которые сегодня стоят перед системой СПО, и поделятся опытом взаимодействия бизнес-сообщества и образовательных организаций в процессе подготовки кадров.

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин заявил, что в стране растёт спрос на выпускников колледжей и техникумов.

«Система среднего профессионального образования России не просто готова к приходу новых студентов, но и каждый день работает над этим. 60% выпускников девятых классов выбирают колледжи и техникумы для своего дальнейшего пути», — говорит Неумывакин.