В «Магнит Маркете» появились сим-карты «МегаФона» и Yota Сим-карты «МегаФона» и Yota теперь можно купить в маркетплейсе «Магнит Маркет», принадлежащем группе «Магнит» — ведущему ретейлеру России. Таким образом, дистрибуция «МегаФона» охватила практически все крупнейшие маркетплейсы страны. 22 августа, 16:24 В «Магнит Маркете» появились сим-карты «МегаФона». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

На этой неделе сим-карты оператора появились в электронной витрине «Магнит Маркета». Особенностью его работы является скорость доставки — забрать сим-карту можно уже на следующий день после заказа. Сделать это можно вместе с покупкой других товаров не только в одном из 1800 пунктов выдачи заказов, но и в розничной сети «Магнит», которая насчитывает более 23 тыс. магазинов.

«МегаФон» последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 года компания начала поставлять свои сим-карты клиентам на Wildberries, в мае 2022 года стартовало сотрудничество с Ozon, а в марте текущего года с — «Яндекс Маркетом».

— Онлайн-продажи сейчас активно развиваются, и мы наращиваем своё присутствие в этом сегменте. Нам важно быть на электронных полках не только специализированных, но и мультиформатных ретейлеров, так как именно такие площадки сейчас растут наиболее интенсивно: значительная часть потребителей делает выбор в пользу ассортимента, предпочитая одно место для покупки всех категорий товаров, — поясняет директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Вся сумма, потраченная абонентом на приобретение сим-карты, автоматически поступает на его счёт в момент её активации на сайте операторов, где также можно выбрать и подходящий тарифный план. При этом активация сим‑карты невозможна без прохождения процедуры идентификации, которая предусматривает предоставление абонентом своих подтверждённых паспортных данных.

Купив сим-карту Yota, можно сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, Интернете и даже наиболее часто используемых приложений. Сделать это можно также через сайт оператора.

Авторы Валерия Мишина