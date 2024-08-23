Тест: Какой знак зодиака втайне желает вам зла — 6 вопросов раскроют карты

Мы все знаем, что знаки зодиака могут многое рассказать о наших чертах, личной жизни и даже о том, какие закуски мы предпочитаем. Но что если звёзды скрывают что-то более тёмное? Всё верно: где-то в астрологическом мире есть знак зодиака, который смотрит на вас с презрением, бормочет себе под нос проклятия и даже желает, чтобы вы ударились пальцем ноги о тумбочку. Но кто именно? Упрямый Телец, саркастичный Скорпион или двуличные Близнецы? Давайте углубимся в космос и выясним, какой знак зодиака тайно надеется, что вы прольёте кофе на свою любимую рубашку!