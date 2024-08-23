Заключённые захватили колонию в Волгоградской области
SHOT: Заключённые захватили ИК № 19 в Волгоградской области
В Волгоградской области заключённые захватили исправительную колонию (ИК) № 19. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в колонии произошёл бунт. Несколько заключённых захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, минимум одного уже убили. Также сообщается о троих раненых. К колонии прибыл спецназ. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*.
Согласно информации источника, нападение произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, в заложниках до пяти сотрудников, нападавших, предварительно, четверо. Всего в учреждении находятся 1230 заключённых.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Telegram / SHOT