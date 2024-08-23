Заключённые захватили колонию в Волгоградской области

По данным телеграм-канала, в колонии произошёл бунт. Несколько заключённых захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, минимум одного уже убили. Также сообщается о троих раненых. К колонии прибыл спецназ. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*.