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23 августа, 10:27

Заключённые захватили колонию в Волгоградской области

SHOT: Заключённые захватили ИК № 19 в Волгоградской области

В Волгоградской области заключённые захватили исправительную колонию (ИК) № 19. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в колонии произошёл бунт. Несколько заключённых захватили в заложники четверых сотрудников ФСИН, минимум одного уже убили. Также сообщается о троих раненых. К колонии прибыл спецназ. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*.

Согласно информации источника, нападение произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, в заложниках до пяти сотрудников, нападавших, предварительно, четверо. Всего в учреждении находятся 1230 заключённых.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Telegram / SHOT

Никита Никонов
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