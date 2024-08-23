5 приёмов маркетологов, которые заставят купить вас даже обычный камень Маркетологи используют различные приёмы и стратегии для стимулирования потребителей к покупке товаров, включая и те, которые могут быть ненужными. 23 августа, 13:30 Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UfaBizPhoto

Как говорится, маркетинг — главный двигатель продаж. Действительно, без грамотной рекламы число людей, желающих приобрести тот или иной товар, будет практически равно нулю. Исключениями могут быть редкие вещи или, например, продукты, которые сложно найти и за которыми клиенты сами "бегают". Некоторые маркетинговые приёмы тесно связаны с психологией человека, поэтому являются такими действенными. Life.ru решил рассекретить пять схем маркетологов, с помощью которых они продадут даже самый обычный камень.

"Если не сейчас, то никогда"

Маркетологи искусственно создают ажиотаж вокруг товара, чтобы его хотелось побыстрее купить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PH888

Одним из самых распространённых приёмов является создание искусственной необходимости или желания у потребителя. Например, маркетологи могут использовать такие методы, как создание ограниченности товара (limited edition), акций "скидка только сегодня", "последний шанс купить" и другие, чтобы вызвать у покупателя чувство срочности и стимулировать его к покупке. Как правило, у человека развивается некий страх, что, когда он захочет приобрести товар, его может не оказаться во всём мире, поэтому он решает взять про запас, даже если сейчас эта вещь ему абсолютно не нужна. Иногда товар действительно может закончиться ввиду своей эксклюзивности, однако, прежде чем совершать импульсивные покупки, задайте себе два вопроса: насколько уникален этот товар и какова вероятность, что он когда-нибудь мне понадобится? С помощью этих простых вопросов вы можете уберечь себя от ненужных трат.

Товары для избранных

Другой распространённый приём — использование психологических триггеров, таких как социальное давление (реклама с участием знаменитостей или отзывы потребителей) и создание иллюзии эксклюзивности (товары только для избранных). Каждый хочет чувствовать себя особенным — и маркетологи об этом знают. Обычные вещи часто выдают за "эксклюзивные", хотя за ними стоит лишь известный бренд. Перед покупкой, особенно дорогой, важно оценить качество товара, чтобы не наткнуться на "камень в обёртке конфеты". Этот приём активно применяют мировые бренды, которые не продают свои товары "первому встречному". Например, чтобы получить редкую сумку, нужно иметь хорошую историю покупок и безупречную репутацию. Поэтому на такие "эксклюзивные" вещи всегда есть спрос, а покупатели готовы стоять в очередях.

Приятный запах

Парфюмерия всё чаще применяется маркетологами для привлечения новых клиентов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LinaGainanova

В последнее время набирает популярность "культ запахов". Маркетологи активно используют парфюмерию, особенно в магазинах. Когда посетитель заходит в помещение, его окутывает приятный аромат, создавая у него ассоциации с брендом. Спокойные или чувственные ароматы находят своих клиентов. Хороший запах не только вызывает приятные эмоции, но и заставляет покупателей задерживаться в магазине и тратить больше. Парфюмы также используют в упаковке товаров, особенно при онлайн-продажах, чтобы клиент мог "почувствовать" бренд, где бы он ни находился. Кроме того, аромат добавляет статусности, что высоко ценится современными потребителями.

"Это есть уже у всех"

Приём, который играет на стадном инстинкте человека. Как правило, многие люди не любят выделяться и не терпят быть хуже других. Сейчас маркетологи грамотно распространяют рекламу, создавая ощущение того, что товар уже "повсюду". Как правило, в этом им помогают известные блогеры и звёзды, которым платят за некую рекомендацию той или иной вещи. Когда человек видит, что товар приобрели несколько популярных личностей, на подсознательном уровне он думает, что он есть уже у всех, поэтому отставать никак нельзя, ведь нужно всегда быть в тренде.

Цвета, стимулирующие продажи

Как цвета заставляют людей покупать больше чем нужно: приёмы маркетологов. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Маркетологи активно используют психологию цвета для привлечения внимания и увеличения продаж. Цвета вызывают у людей определённые эмоции и ассоциации, влияя на их решение о покупке. Для бренда выбирают основной цвет или цветовую комбинацию, которая ассоциируется с определёнными качествами. Например, красный символизирует энергию и страсть, а синий — надёжность и профессионализм. Яркие цвета привлекают внимание к акционным товарам. Так, красный часто используется для выделения скидок. Зелёный ассоциируется с природой и спокойствием, что особенно привлекательно для экологичных или здоровых продуктов.

Маркетинг неразрывно связан с психологией, а рекламщики просто умеют хорошо играть на наших чувствах и эмоциях. Life.ru рекомендует грамотно относиться к покупкам и всегда проверять информацию о товаре, чтобы не стать жертвой маркетинговых приёмов. Ранее Life.ru рассказал о новых схемах мошенничества, на которые поведётся любой незнающий человек.

Авторы Дана Третьякова