ФСИН: Проводятся мероприятия по освобождению заложников в ИК-19 под Волгоградом

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила факт захвата заложников в ИК-19 под Волгоградом. Указывается, что инцидент произошёл во время заседания дисциплинарной комиссии.

«Осуждённые захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.