ФСИН: Проводятся мероприятия по освобождению заложников в ИК-19 под Волгоградом
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила факт захвата заложников в ИК-19 под Волгоградом. Указывается, что инцидент произошёл во время заседания дисциплинарной комиссии.
«Осуждённые захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.
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