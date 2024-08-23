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Регион
23 августа, 10:48
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ФСИН: Проводятся мероприятия по освобождению заложников в ИК-19 под Волгоградом

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила факт захвата заложников в ИК-19 под Волгоградом. Указывается, что инцидент произошёл во время заседания дисциплинарной комиссии.

«Осуждённые захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

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Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

Матвей Константинов
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