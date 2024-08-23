Источник: Начальника волгоградской ИК-19 избивали молотком и бутылкой по голове
Начальника ИК-19 в Волгоградской области Андрея Девятова, взятого в заложники заключёнными, избивали молотком и бутылкой по голове. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники. После освобождения и госпитализации у него выявили множественные раны.
Ещё у двоих пострадавших — сотрудников ФСИН Юрия Маврина и Романа Пономарёва — зафиксированы резаные раны, в том числе на лице и голове. Также травмы получил их коллега Алексей Лыгин. Их госпитализировали. По данным телеграм-канала, следствие считает, что заключённые могли купить использованные ножи-бабочки прямо в колонии — за взятку.
К слову, этой весной бывшего замначальника учреждения Григория Беленкова приговорили к семи годам колонии по делу о коррупции. Установлено, что в 2019 году он получил 320 тысяч рублей от четырёх осужденных, а взамен обещал решить вопросы с их поощрением и скрывать факты нарушений. Другого замначальника Николая Борисевича в 2021 году задержали за взятку. Он несколько месяцев брал деньги у подчинённого закрывал глаза на его отсутствие на работе, успев заработать 190 тысяч.
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