Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 11:24

Источник: Начальника волгоградской ИК-19 избивали молотком и бутылкой по голове

Начальника ИК-19 в Волгоградской области Андрея Девятова, взятого в заложники заключёнными, избивали молотком и бутылкой по голове. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники. После освобождения и госпитализации у него выявили множественные раны.

Ещё у двоих пострадавших — сотрудников ФСИН Юрия Маврина и Романа Пономарёва — зафиксированы резаные раны, в том числе на лице и голове. Также травмы получил их коллега Алексей Лыгин. Их госпитализировали. По данным телеграм-канала, следствие считает, что заключённые могли купить использованные ножи-бабочки прямо в колонии — за взятку.

К слову, этой весной бывшего замначальника учреждения Григория Беленкова приговорили к семи годам колонии по делу о коррупции. Установлено, что в 2019 году он получил 320 тысяч рублей от четырёх осужденных, а взамен обещал решить вопросы с их поощрением и скрывать факты нарушений. Другого замначальника Николая Борисевича в 2021 году задержали за взятку. Он несколько месяцев брал деньги у подчинённого закрывал глаза на его отсутствие на работе, успев заработать 190 тысяч.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСИН России
  • Происшествия
  • Криминал
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров