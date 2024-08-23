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23 августа, 12:01

Life.ru узнал, сколько может стоить телефон в волгоградской ИК-19, где захватили заложников

В Волгоградской области создали оперштаб по освобождению заложников в ИК-19

В Волгоградской области создали оперативный штаб, который координирует освобождение заложников в ИК-19. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба администрации региона. Четыре сотрудника колонии госпитализированы.

По данным SHOT, «доставка» смартфона на территорию ИК могла стоить пять-семь тысяч рублей, и в конце марта её сотрудники пресекли попытку пронести такую нелегальную передачку. Внутри было 38 телефонов с зарядками, 15 MP-3 плееров, 27 наушников и 29 USB-шнуров. Тогда всё закончилось "административкой" водителю автомобиля, привёзшего технику. Именно на смартфон с выходом в Интернет боевики снимают всё происходящее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Матвей Константинов
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