Life.ru узнал, сколько может стоить телефон в волгоградской ИК-19, где захватили заложников

В Волгоградской области создали оперативный штаб, который координирует освобождение заложников в ИК-19. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба администрации региона. Четыре сотрудника колонии госпитализированы.

По данным SHOT, «доставка» смартфона на территорию ИК могла стоить пять-семь тысяч рублей, и в конце марта её сотрудники пресекли попытку пронести такую нелегальную передачку. Внутри было 38 телефонов с зарядками, 15 MP-3 плееров, 27 наушников и 29 USB-шнуров. Тогда всё закончилось "административкой" водителю автомобиля, привёзшего технику. Именно на смартфон с выходом в Интернет боевики снимают всё происходящее.