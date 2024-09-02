Психология подростка: как понять и выстроить доверительные отношения? Психолог — важный специалист не только для взрослого, но и для подростка. Часто родители не понимают, как общаться с выросшим ребёнком. Психолог Александра Яковлева дала несколько важных советов для подростков и родителей. 1 сентября, 21:35 Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Переходный возраст — это всплеск гормонов, физиологические изменения в теле, проявление характера. Из удобного и покладистого пупсика ребёнок становится личностью, с которой необходимо считаться. Эти резкие скачки могут пугать — и, главное, родителю не забывать, что когда-то он сам был в этом возрасте, важно слышать своего ребёнка и разговаривать с ним. Проблема с коммуникацией и принятием нового взрослеющего ребёнка — самая главная проблема современных семей.

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Сохранить доверительные отношения — вот что главное в воспитании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Прежде всего родителям не стоит забывать, что они сами были такими же и переживали те же или схожие проблемы.

"Мы все были подростками. У нас у всех менялись тела. Менялась психика. Но мы будто откладываем этот опыт в сторону. И когда то же происходит с нашим ребёнком, не можем этот опыт правильно использовать", — удивляется Александра Яковлева.

С ребёнком необходимо разговаривать как с личностью. Неправильно исходить из позиции силы. Сильное давление на подростка может ожесточить его, закрыть и оттолкнуть от родителей. Атмосфера в семье должна быть доверительной, чтобы подросток был уверен: его поддержат и выслушают, что бы с ним ни произошло, какие бы страхи его ни терзали. Семья должна быть опорой, местом, где подросток чувствует себя в безопасности, — это самое важное, считает психолог.

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"Во-первых, слушаем. Слушаем, спрашиваем, задаём вопросы, и как можно меньше критики. Критика — это плохой переговорщик. Наша стратегия — переговоры. Всегда помним, что я — взрослый, он — ребёнок. И его надо научить жить взрослую жизнь своим примером", — говорит Александра Яковлева.

Крайне важно не обесценивать ребёнка: его желания, интересы, взгляды на жизнь. Подростковый период — время, когда нужно начинать общаться с ним как с личностью, без диктата и безапелляционных осуждений. Не обесценивать — значит уважать и принимать его картину мира.

От этого тезиса идут и все прочие. Если всю жизнь родители обнимались, общались, ходили в походы, тогда у ребёнка есть некие модели поведения во взрослой жизни. А если родители кричат друг на друга, тогда совет не подойдёт, ведь ребёнок будет считывать эту схему и дальше, уже подросший, он будет кричать на своих детей. В этих случаях может быть полезной семейная психотерапия, которая поможет дать квалифицированную оценку и нарисовать картину происходящего в семье.

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Разговаривая с подростком, нужно спрашивать, выслушивать и постараться понять. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexander_Safonov

Важно понять, что подросток — это практически взрослый человек. Он требует уважения и внимания. Те отношения, которые выстроит родитель ребёнка с ним сейчас, в переходном возрасте, станут залогом дальнейших взаимоотношений между родителем и взрослым ребёнком.

"Сейчас создаётся основа для ваших самых длительных отношений, многолетних отношений двух взрослых людей — родителя и ребёнка. Поэтому умение слушать, бережность по отношению к ребёнку и поддержка — это тот фундамент, который вы закладываете сейчас, пока он подросток", — уверена психолог.

Тема общения и воспитания подростка очень сложна и многогранна, чтобы уместить её в рамках одной статьи, да и одной книги. Каждая семейная история уникальна. Но важно и то, что современные родители всё чаще хотят разобраться и понять проблему в отношениях, не пуская её на самотёк. То же касается и подростков, которые ищут психологическую помощь в решении проблем.

Благо сегодня существует большое количество ресурсов, которые помогут им и подскажут, с чего начать. Мы публикуем краткий список тех порталов, куда можно обратиться за квалифицированной помощью как родителям, так и подростку совершенно бесплатно.

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8 800 200-01-22 "Помощь рядом"

Сайт, где подростки до 18 лет могут поговорить с психологом о том, что их волнует: pomoschryadom.ru

Проект Растимдетей.рф объединил 235 организаций из большинства регионов России. Родителям помогают решить вопросы развития, воспитания, обучения и социализации детей.

Авторы Артур Матвеев