Зачем подростку дерматовенеролог: как выбрать специалиста и когда обращаться? В переходном возрасте психика подростка меняется. Всплеск гормонов, первые влюблённости и интимные связи — и все проблемы, с этим связанные. Часто родители не понимают, как общаться с подростком на такие темы. Дерматовенеролог Александр Быканов дал несколько советов. 8 сентября, 21:35

Акне, себорейный и атопический дерматит — самые частые проблемы подростка. Поэтому дерматовенеролог — врач, для переходного возраста необходимый. Есть ещё псориаз, но он чаще всего минует подростковый возраст, проявляясь или в детском, или во взрослом возрасте. И часто бывает, что любое покраснение на коже ребёнка вызывает беспокойство родителей.

Как правильно ухаживать за кожей и что делать, если у подростка акне?

Единственное универсальное средство, которое будет полезно, — наносить на кожу солнцезащитный крем каждые два часа. Это средство убережёт от многих проблем, связанных с кожей. Также стоит увлажнять кожу кремом или эмолентом после душа.

Проблема акне очень индивидуальна, не стоит пускать её на самотёк. Поэтому лучше не заниматься самолечением — это может усугубить проблему. Не стоит лечить акне лазером или какими-то косметическими операциями в подростковом возрасте. Чаще проблема решается гораздо проще: мазью и парой таблеток, которые индивидуально подбирает специалист.

"Что касается акне — самой распространённой проблемы у детей, — то тут лучше не ждать. Если прыщи появились в 10 лет, ведите в 10. Если в 15 — значит, в этом возрасте. Не надо ждать, пока пройдёт само. Появилась проблема — лучше пройти осмотр", — уверен дерматовенеролог Александр Быканов.

Как поговорить с ребёнком об ИППП и о каких способах контрацепции должен знать подросток?

Важно разговаривать с подростком о половой жизни. Основы контрацепции лучше объяснять подростку в спокойной атмосфере. Презервативы, конечно, не защищают от всех болезней, но сильно снижают риск заразиться основными видами заболеваний, передающихся половым путём. И как минимум защищают партнёра от передачи чужой микрофлоры. В этом плане современные родители стали гораздо более продвинутыми.

"За год моей практики, как правило, 1-2 подростка могут обратиться ко мне с такой проблемой", — делится мнением врач.

К счастью, заболевания, передающиеся половым путём, — нечастая проблема у подростков. Но нельзя выделить какую-то определённую зону риска. Конечно, бывают подростки из неблагополучных семей. Но случается и наоборот: когда родители жёстко запрещают подростку делать что-либо, а он вырастает и из чувства протеста уходит "во все тяжкие". Многое зависит от климата внутри семьи.

"Не надо запрещать подростку что-то. Нужно искать компромисс. Говорить с ребёнком как с взрослым, объясняя и рассказывая о последствиях действий", — говорит врач.

Ещё важно занимать подростка, воспитывать в нём интерес к жизни: разные хобби, секции, увлечения — это всё делает досуг подростка насыщенным и меньше провоцирует его к рискованному или протестному поведению, которое может привести к заболеваниям.

Как понять, что ребёнок заболел ЗППП?

Как правило, болезнь проявляется сыпью, покраснениями, болезненными ощущениями при мочеиспускании. Если подросток рассказал о таких симптомах, то необходимо показать его врачу и сдать анализы.

Благо сегодня существует большое количество ресурсов, которые помогут и подскажут, с чего начать. Мы публикуем краткий список тех порталов, куда можно обратиться за квалифицированной помощью как родителям, так и подростку совершенно бесплатно.

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Телефон неотложной психологической помощи:

051 — для городского;

и 8 (495) 051— для мобильного.

Работает чат психологической поддержки и форум.

Подробности на сайте www.msph.ru.

Список кожно-венерологических диспансеров:

Авторы Артур Матвеев