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Как обсуждать с подростком интимную жизнь?

В переходном возрасте психика и поведение ребёнка меняются. Часто родители не понимают, как общаться с подростком. Сексолог Елена Толстая дала несколько важных советов для родителей и подростков.

15 сентября, 21:35

Возраст согласия в России начинается с 16 лет. Согласно данным российского Минздрава, с возраста 16–17 лет подростки и начинают интимную жизнь. Но бывают исключения. Современные подростки гораздо проще относятся к вопросам секса, чем их родители. Они более открыто и без лишнего смущения обсуждают интимную жизнь между собой. Но часто секс им не очень интересен, они не считают его важной частью жизни, поясняет специалист.

Как и когда разговаривать с подростком о сексе?

"Если вы решили завести с подростком разговор о сексе впервые в 16 лет, то время упущено — его родительское мнение уже мало интересует. Вероятно, он уже знает всё необходимое", резюмирует специалист.

Разговаривать об этом нужно раньше. Ещё до пяти лет, когда ребёнок задаёт вопрос, откуда берутся дети. Родители в этом случае выдумывают варианты про аиста и капусту, и это неправильно. Лучше с детства объяснять ребёнку вопросы деторождения и физиологии. Не стоит, например, прятать названия половых органов за уменьшительными и странными понятиями, называя пенис "краником", вагину — "киской" и так далее.

"У меня есть совет родителям. Попробуйте вдвоём, без ребёнка рассказать друг другу, откуда берутся дети, нормальным языком. Проблема в том, что многие взрослые эту тему озвучивают с трудом. А нужно учиться", — говорит сексолог.

Не надо создавать в семье табуированных, запретных тем. С детства ребёнок должен знать, что мама и папа физиологически разные. И со всеми вопросами, в том числе и деликатными, к ним всегда можно обратиться без боязни агрессии и осуждения.

"Но если вы пропустили момент в воспитании и решили поговорить о сексе с подростком в 14 или 16 лет, попробуйте для начала деликатно спросить, а что он вообще знает о сексе, насколько ему интересна эта тема. Только избегайте нравоучений", — предупреждает специалист.

Также важно обсуждать вопросы контрацепции и опасности незащищённого секса.

Мой ребёнок смотрит порно, как быть?

"Не паниковать. Просмотр порнороликов или мастурбация — это естественный способ для подростка понять свою сексуальность", — считает специалист.

Можно поговорить об этом с ребёнком. Но говорите спокойно, не нужно его отчитывать и запрещать — всё, чего вы добьётесь, так это того, что он будет лучше прятать этот контент от вас. Объясните подростку, что порно — это видео, которые взрослые снимают для взрослых. Они не имеют отношения к реальной жизни. Это не нужно воспринимать как реальный пример сексуальных отношений.

Что считать нормальным в сексуальном воспитании, а что считается девиацией?

Нормальным считается по большей части всё, что не нарушает общественный порядок и законы Российской Федерации. Другое дело, что с поведением подростка чаще мешаются страхи, стереотипы и убеждения самих родителей. Хотя за последние 20 лет родители очень продвинулись в этих вопросах, они больше читают и узнают. Однако ещё мало обсуждают эти вопросы внутри семьи, даже папа с мамой.

Благо сегодня существует большое количество ресурсов, которые помогут им и подскажут, с чего начать. Специалист рекомендует список литературы, с которой может начать изучение вопроса любой родитель или подросток.

Например:

Альберто Пеллай "Слишком рано! Секс-воспитание в эпоху Интернета"

Ясминка Петрович "Секс для начинающих"

Дженнифер Ланг "Секс без риска. Вопросы о сексе, которые стрёмно обсуждать с родителями и даже с друзьями".

Авторы
Артур Матвеев
Артур Матвеев
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