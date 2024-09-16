Как обсуждать с подростком интимную жизнь? В переходном возрасте психика и поведение ребёнка меняются. Часто родители не понимают, как общаться с подростком. Сексолог Елена Толстая дала несколько важных советов для родителей и подростков. 15 сентября, 21:35

Возраст согласия в России начинается с 16 лет. Согласно данным российского Минздрава, с возраста 16–17 лет подростки и начинают интимную жизнь. Но бывают исключения. Современные подростки гораздо проще относятся к вопросам секса, чем их родители. Они более открыто и без лишнего смущения обсуждают интимную жизнь между собой. Но часто секс им не очень интересен, они не считают его важной частью жизни, поясняет специалист.

Как и когда разговаривать с подростком о сексе?

"Если вы решили завести с подростком разговор о сексе впервые в 16 лет, то время упущено — его родительское мнение уже мало интересует. Вероятно, он уже знает всё необходимое", — резюмирует специалист.

Разговаривать об этом нужно раньше. Ещё до пяти лет, когда ребёнок задаёт вопрос, откуда берутся дети. Родители в этом случае выдумывают варианты про аиста и капусту, и это неправильно. Лучше с детства объяснять ребёнку вопросы деторождения и физиологии. Не стоит, например, прятать названия половых органов за уменьшительными и странными понятиями, называя пенис "краником", вагину — "киской" и так далее.

"У меня есть совет родителям. Попробуйте вдвоём, без ребёнка рассказать друг другу, откуда берутся дети, нормальным языком. Проблема в том, что многие взрослые эту тему озвучивают с трудом. А нужно учиться", — говорит сексолог.

Не надо создавать в семье табуированных, запретных тем. С детства ребёнок должен знать, что мама и папа физиологически разные. И со всеми вопросами, в том числе и деликатными, к ним всегда можно обратиться без боязни агрессии и осуждения.

"Но если вы пропустили момент в воспитании и решили поговорить о сексе с подростком в 14 или 16 лет, попробуйте для начала деликатно спросить, а что он вообще знает о сексе, насколько ему интересна эта тема. Только избегайте нравоучений", — предупреждает специалист.

Также важно обсуждать вопросы контрацепции и опасности незащищённого секса.

Мой ребёнок смотрит порно, как быть?

"Не паниковать. Просмотр порнороликов или мастурбация — это естественный способ для подростка понять свою сексуальность", — считает специалист.

Можно поговорить об этом с ребёнком. Но говорите спокойно, не нужно его отчитывать и запрещать — всё, чего вы добьётесь, так это того, что он будет лучше прятать этот контент от вас. Объясните подростку, что порно — это видео, которые взрослые снимают для взрослых. Они не имеют отношения к реальной жизни. Это не нужно воспринимать как реальный пример сексуальных отношений.

Что считать нормальным в сексуальном воспитании, а что считается девиацией?

Нормальным считается по большей части всё, что не нарушает общественный порядок и законы Российской Федерации. Другое дело, что с поведением подростка чаще мешаются страхи, стереотипы и убеждения самих родителей. Хотя за последние 20 лет родители очень продвинулись в этих вопросах, они больше читают и узнают. Однако ещё мало обсуждают эти вопросы внутри семьи, даже папа с мамой.

Благо сегодня существует большое количество ресурсов, которые помогут им и подскажут, с чего начать. Специалист рекомендует список литературы, с которой может начать изучение вопроса любой родитель или подросток.

Например:

Альберто Пеллай "Слишком рано! Секс-воспитание в эпоху Интернета"

Ясминка Петрович "Секс для начинающих"

Дженнифер Ланг "Секс без риска. Вопросы о сексе, которые стрёмно обсуждать с родителями и даже с друзьями".

Авторы Артур Матвеев