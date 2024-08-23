«Вы все монстры»: «Харли Квинн» из Химок с битой в руках и демонами в голове устроила погром в ЖК
SHOT: В подмосковном Подолино девушка с битой устроила погром на территории ЖК
На территории ЖК в подмосковной деревне Подолино переехавшая из Химок блондинка с битой в руках устроила погром. Подробностями поделился телеграм-канал SHOT.
В подмосковном Подолино девушка устроила погром в кафе. Видео © Telegram / SHOT
По его данным, обезумевшая девушка на днях заскочила в кафе и начала громить пекарню битой, при этом она угрожала работникам заведения и кричала: «Вы что сделали?! Вы все монстры!». Перед этим она ворвалась в местный супермаркет, наворовала продуктов на круглую сумму и разбила несколько витрин.
Последствия погрома, который устроила девушка в подмосковном Подолино. Фото © Telegram / SHOT
Жители ЖК рассказали, что блондинка совсем недавно приехала жить сюда и сразу после этого начала устраивать подобные представления. По их словам, девушка угрожает жителям района. Они несколько раз вызывали сотрудников МВД, но блондинку пока не задержали.
Telegram / SHOT