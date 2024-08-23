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23 августа, 18:48

«Вы все монстры»: «Харли Квинн» из Химок с битой в руках и демонами в голове устроила погром в ЖК

SHOT: В подмосковном Подолино девушка с битой устроила погром на территории ЖК

На территории ЖК в подмосковной деревне Подолино переехавшая из Химок блондинка с битой в руках устроила погром. Подробностями поделился телеграм-канал SHOT.

В подмосковном Подолино девушка устроила погром в кафе. Видео © Telegram / SHOT

По его данным, обезумевшая девушка на днях заскочила в кафе и начала громить пекарню битой, при этом она угрожала работникам заведения и кричала: «Вы что сделали?! Вы все монстры!». Перед этим она ворвалась в местный супермаркет, наворовала продуктов на круглую сумму и разбила несколько витрин.

Последствия погрома, который устроила девушка в подмосковном Подолино. Фото © Telegram / SHOT

Последствия погрома, который устроила девушка в подмосковном Подолино. Фото © Telegram / SHOT

Жители ЖК рассказали, что блондинка совсем недавно приехала жить сюда и сразу после этого начала устраивать подобные представления. По их словам, девушка угрожает жителям района. Они несколько раз вызывали сотрудников МВД, но блондинку пока не задержали.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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