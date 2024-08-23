«Вы все монстры»: «Харли Квинн» из Химок с битой в руках и демонами в голове устроила погром в ЖК

На территории ЖК в подмосковной деревне Подолино переехавшая из Химок блондинка с битой в руках устроила погром. Подробностями поделился телеграм-канал SHOT.

В подмосковном Подолино девушка устроила погром в кафе. Видео © Telegram / SHOT

По его данным, обезумевшая девушка на днях заскочила в кафе и начала громить пекарню битой, при этом она угрожала работникам заведения и кричала: «Вы что сделали?! Вы все монстры!». Перед этим она ворвалась в местный супермаркет, наворовала продуктов на круглую сумму и разбила несколько витрин.

Последствия погрома, который устроила девушка в подмосковном Подолино. Фото © Telegram / SHOT