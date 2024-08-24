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24 августа, 08:37

Life.ru узнал о состоянии начальника волгоградской ИК-19, пострадавшего при захвате заложников

SHOT: Начальник ИК-19 Девятов и сотрудник Лыгин находятся в тяжёлом состоянии

Начальник волгоградской ИК-19 Андрей Девятов и сотрудник учреждения Алексей Лыгин находятся в тяжёлом состоянии после захвата заложников. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Девятова заключённые избили бутылкой и молотком по голове, его на вертолёте санавиации доставили в реанимацию Волгоградской областной больницы. Лыгина прооперировали, но состояние до сих пор тяжёлое. В больницах также остаются сотрудники ИК Роман Пономарёв и Юрий Маврин. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У них ножевые ранения.

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Life.ru

Матвей Константинов
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