Life.ru узнал о состоянии начальника волгоградской ИК-19, пострадавшего при захвате заложников
SHOT: Начальник ИК-19 Девятов и сотрудник Лыгин находятся в тяжёлом состоянии
Начальник волгоградской ИК-19 Андрей Девятов и сотрудник учреждения Алексей Лыгин находятся в тяжёлом состоянии после захвата заложников. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
Девятова заключённые избили бутылкой и молотком по голове, его на вертолёте санавиации доставили в реанимацию Волгоградской областной больницы. Лыгина прооперировали, но состояние до сих пор тяжёлое. В больницах также остаются сотрудники ИК Роман Пономарёв и Юрий Маврин. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У них ножевые ранения.
Life.ru