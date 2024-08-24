В ДНР появился уникальный автобус-стоматология для бойцов СВО
Бойцы СВО смогут лечить зубы прямо на передовой. Как пишет SHOT, в Донецкой Народной Республике появился автобус-стоматология.
Автобус-стоматология для бойцов в ДНР. Видео © SHOT
Идея превратить обычный пазик в клинику на колёсах принадлежит активистам Народного фронта. Вместо пассажирских сидений в салоне установили комфортное стоматологическое кресло с электроприводом, лампой и бормашиной, а также другим необходимым оборудованием. В отдельном помещении спроектировали зону для обработки инструментов с раковиной и специальной техникой для стерилизации.
Одновременно в мобильном кабинете смогут работать два врача-дантиста, которые будут вести приём пациентов. Работа пазика полностью автономная, и он сможет мобильно двигаться по заявкам. Автобус в скором времени отправится на службу и будет работать на Донецком направлении в медицинском отряде специального назначения.
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