В ДНР появился уникальный автобус-стоматология для бойцов СВО

Бойцы СВО смогут лечить зубы прямо на передовой. Как пишет SHOT, в Донецкой Народной Республике появился автобус-стоматология.

Автобус-стоматология для бойцов в ДНР. Видео © SHOT

Идея превратить обычный пазик в клинику на колёсах принадлежит активистам Народного фронта. Вместо пассажирских сидений в салоне установили комфортное стоматологическое кресло с электроприводом, лампой и бормашиной, а также другим необходимым оборудованием. В отдельном помещении спроектировали зону для обработки инструментов с раковиной и специальной техникой для стерилизации.