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25 августа, 07:16

Выбросивший из окна 16-го этажа женщину с младенцем москвич заперся в квартире

Выбросивший из окна 16-го этажа женщину с младенцем москвич заперся в квартире и никого в неё не пускает. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Выбросивший из окна 16-го этажа женщину с младенцем москвич. Фото © SHOT

Выбросивший из окна 16-го этажа женщину с младенцем москвич. Фото © SHOT

По его данным, мужчина долго стоял на окне голым и скидывал оттуда вещи. Сейчас двор в ЖК "Лефортово парк" оцеплен. Возбуждено уголовное дело, ситуация находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что житель столицы выкинул жену и маленького ребёнка из окна квартиры на 16-м этаже. На месте работают экстренные службы.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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