Выбросивший из окна 16-го этажа женщину с младенцем москвич заперся в квартире и никого в неё не пускает. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Выбросивший из окна 16-го этажа женщину с младенцем москвич. Фото © SHOT

По его данным, мужчина долго стоял на окне голым и скидывал оттуда вещи. Сейчас двор в ЖК "Лефортово парк" оцеплен. Возбуждено уголовное дело, ситуация находится на контроле прокуратуры.